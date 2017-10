Võitlus tüütute viirushaiguste vastu: pese käsi ja võta aeg maha

Lääne-Tallinna keskhaigla nakkusarsti dr Kristiine Pruudeli sõnul on näha, et haigestumine alumiste ja ülemiste hingamisteede viirushaigustesse hakkab tasapisi suurenema sügisel, kui lapsed lähevad kooli ja lasteaeda, sest lastekollektiivides levivad haigused eriti kiiresti. Samas ei pruugi kergemate haigusnähtudega patsiendid jällegi haiglasse jõuda. «Kuigi aastad on erinevad, näeme haiglas, et enamasti hakkab haigestumine tuntavalt suurenema alates oktoobrikuu teisest poolest,» nentis arst.

Dr Kristiine Pruudeli kinnitusel levivad viirushaigused lihtsalt näiteks pesemata käte või sagedasti puudutavate pindade kaudu. Foto: Sander Ilvest

Hingamisteede viirused levivad respiratoorselt ehk piisknakkusena õhu kaudu, seega kandub nakkus edasi tavaliselt siis, kui inimene köhib või aevastab. Eriti suur tõenäosus nakatumiseks on just rahvarohketes väikestes ruumides. Näiteks kui väikeses ruumis asuvas kollektiivis on vähemalt üks inimene haige, on suur risk, et nakatuvad ka teised ruumis olijad.

Kuidas nakatumisest hoiduda

Üks haigestumise ennetamise alustalasid on kahtlemata tervisliku eluviisi harrastamine: dr Pruudel soovitab anda organismile piisavalt puhkust, toituda mitmekesiselt, tarbida piisavalt vedelikku, vältida stressi ja ületöötamist. Nii on inimene haigustele mõnevõrra vähem vastuvõtlik. Kui peab aga koos töötama või elama kaaslasega, kes juba on haigestunud, tuleks temast hoiduda vähemalt meetri kaugusele – see on vähim, mida nakatumise vältimiseks teha saab.

Viirushaigustest hoidumisel on dr Pruudeli kinnitusel oluline roll muu hulgas hoolikal kätepesul, sest sageli on nakkuse allikaks pesemata käed. «Sageli ei mõeldagi sellele, et lisaks kõhuviirustele levivad ka külmetushaigused pesemata käte kaudu. Kui puudutame viirusest saastunud ukselinki või muid pindu ning seejärel oma suud, nina või silmi, kanduvad haigustekitajad meile edasi. Hoolikas kätepesu aitab sellisel teel haigestumist ära hoida,» rääkis arst.

Seega kui haigestunud inimene on aevastanud või köhinud endale peopessa ning katsunud seejärel ukselinki või muid pindasid, võib teine inimene nakkuse sealt «üles korjata» ning nii lihtsasti nakatumine käibki. Kui pesemata kätega seejärel näiteks võileiba sööma hakata, kanduvad haigustekitajad kätelt edasi suhu, tõi arst näite.

Kui tülikas haigus juba kimbutab

«Paljudel inimestel on välja kujunenud oma nipid, kuidas käituda, kui nad tunnevad, et hakkavad haigestuma – kes seob endale vanaema kootud salli ümber kaela ja tunneb end sellest paremini, kellel on spetsiaalne retsept turgutavaks joogiks, kes läheb vanni või teeb jalavanni,» kirjeldas dr Pruudel. Ta märkis, et kui inimene tunneb, et see teda aitab, võibki julgelt neid nippe kasutada.

Märkimisväärne roll haigestumise vältimisel, aga ka kiiremal tervenemisel, on puhkamisel, vedelikutarbimisel ja aja mahavõtmisel. «Kui stress võtab võimust või tehakse pidevalt pikki tööpäevi, on ka haigestumine kergem tekkima, sest organismi vastupanuvõime nõrgeneb. Ka külmetamine on haigestumist soodustav faktor. Kui inimene tunneb, et hakkab haigeks jääma, tuleb kuulata oma keha, võtta aeg maha, anda organismile puhkust ja olla soojas,» kirjeldas arst.