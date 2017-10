Kuidas pesta käsi, et sellest ka päriselt kasu oleks?

Pelgalt käte loputamisest ei piisa, et käte kaudu levivaid nakkusi vältida. Et algaval gripihooajal vähemalt sel viisil vältida nakatumist viirushaigusesse, edastame soovituse, kuidas peaks käsi pesema, et seal pesitsevatest haigusetekitajatest vabaneda.

Tõhus kätepesu:

Tee käed ja randmed voolava vee all märjaks.

Doseeri piisavas koguses seepi

Hõõru peopesasid vastamisi

Hõõru parema käega vasakut käeselga nii, et ka sõrmed üksteisega kontaktis oleksid. Korda sama teise käega.

Hõõru peopesasid vastamisi harali sõrmedega.

Hõõru parema käe peopesas vasaku käe sõrmede pealispindu. Korda sama teise käega.

Hõõru parema käega ringjaid liigutusi tehes vasaku käe pöialt. Korda sama teise käega.

Hõõru ringjate liigutustega parema käe sõrmeotsi vasakus peopesas. Korda sama teise käega.

Loputa käed veega.

Kuivata käed hoolikalt ühekordse paberkäterätikuga.

Sulge veekraan paberkäterätikuga.

Kogu kätepesu protseduur võtab aega 40-60 sekundit, mille järel on käed puhtad.

Allikas: WHO soovitus/Terviseamet