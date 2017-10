Peedi kasulikud tervisemõjud, mida pead teadma

Portaal Reader’s Digest teeb ülevaate, miks tasub kindlasti oma menüüsse punapeeti lisada.

Suurepärane antioksüdant. Peedil on põletikuvastane toime ning see on hea antioksüdant, mistõttu on sellest veidi abi haiguste ennetamisel. Ilusa punase värvi annab peedile aga taimne pigment beetatsüaniin, mis võib esialgsete uuringute kohaselt keharakke kaitsta kantserogeenide eest.

Madaldab südamehaiguste riski. Peedis leidub toitaineid nimega folaadid ja betaiin, mis koostöös vähendavad veres homotsüsteiini taset, millel omakorda ongi sageli roll südamehaiguste tekkel.

Parandab silmade tervist. Peedis sisaldub antioksüdant nimega luteiin, mida muuhulgas kasutatakse just silmi ravivates kapslites ja muudes ravimites. Luteiin aitab silmi kaitsta eelkõige vanusega kaasnevate haiguste eest. Veel leidub peedis mitmeid fütotoitaineid, mis parandavad silmanärvide ja kudede tervist.

Parandab vastupidavust. Peedimahla tarvitavad näiteks maratonijooksjad, aga ka teiste vastupidavusalade esindajad. Nimelt leidub mahlas nitraate, mis mõjuvad lihaskoele ja aitavad alandada hapniku hulka, mida on lihasel pikema pingutuse ajal vaja. Samas võib peedimahla koos muu mahlaga segatuna tarvitada ka pensionär, kes soovib igapäevaselt aktiivselt liikuda ja vajab selleks energiat.

Võitleb kõhukinnisusega. Peedis on palju kiudaineid, mis mõjuvad organismi puhastajana. Kui tarvitad peeti iga nädal, siis ilmselt kõhukinnisusega muret ei teki.

Terviserisk: oksalaadid peedilehtedes. Oksalaadid kuuluvad soolade hulka. Kui soolade hulk on organismis liiga kõrge ja need seal ladestuvad, võivad tekkida neerukivid. Kui aga juua piisaval hulgal vett, et soolad organismid välja saada, ei pruugi ka peedilehtede tarvitamine kehale midagi halba teha.

Terviserisk: podagra. Siin on samamoodi süüdlaseks oksalaadid, mis võivad ladestuda ka luudesse-liigestesse ning seepärast valu põhjustada, ent seda siiski liigsel tarvitamisel.

Kõrvalmõju: väljaheide muudab värvi. Peedi söömise järgselt võib uriin või väljaheide omandada roosaka või punase tooni. Tegu pole siiski veritsuse, vaid peedi tugeva punase pigmendiga, mis ei kujuta endast mingisugust ohtu.