Eesti paistis silma suure gripisurmade arvuga

Terviseameti gripispetsialisti Olga Sadikova sõnul haigestus möödunud hooajal grippi 50 000 inimest, mis ei ole varasemat arvesse võttes erakordne, sest haigestunute arv on varem Eestis jäänud 50 000 ja 90 000 vahele. Ringluses oli sealjuures vaid üks A-gripitüvi; tavaliselt on neid kaks-kolm, mistõttu jäigi haigestumise määr madalamaks.

Veel üks hooaja eripära oli grippi haigestumiste varane algus, esimesed juhtumid olid juba novembri lõpus. Sadikova iseloomustab hooaega ka eriliselt pikana: veel tänavu maikuuski laekus ametile andmeid surmajuhtudest ja gripipuhangutest hooldekodudes.

«Üllatuseks oli laste vähene haigestumus. Põhjus oli selles, et intensiivne haigestumisperiood langes kokku koolivaheajaga. Samas on lapsed põhiline riskifaktor, nad suhtlevad paljudega koolis ja lasteaias ning levitavad viirust kodus ja mujal,» rääkis ta.

Palju gripisurmasid

Märkimisväärne oli paraku ka raskete gripijuhtumite suur arv. Eestis suri gripi tõttu 47 inimest vanuses seitsmest kuust 95 eluaastani, mediaanvanus oli 77 aastat. Keegi neist polnud gripi vastu vaktsineeritud. Sadikova märkis, et tavaliselt sureb Eestis hooajal grippi 20–23 inimest. Euroopa kolleegidega rääkides selgus, et mujal oli pigem leebe hooaeg ja surmajuhtumite arv ei ületanud tavapärast, aga Eesti oli sealjuures erandlik.

Esimest korda sai terviseamet möödunud hooajal andmed hooldekodudest. Intensiivravi vajas gripihooajal 113 inimest ja üle kolmandiku neist olid paraku just hooldekodude patsiendid. Mitu neist toodi haiglasse juba üliraskes seisundis ning neist patsientidest suri grippi 24 inimest.

Lääne-Tallinna keskhaigla infektsionist ja terviseameti spetsialist dr Pille Märtin lisas, et intensiivravisse ei sattunud mullu ühtegi patsienti, kes oleks olnud vaktsineeritud. «Seega on vaktsineerimisest väga palju kasu – haigus, isegi kui teda põetakse, ei muutu väga raskeks,» sõnas ta.

Kaitseb ainult vaktsiin

Kahtlemata annab ainukese ja kindlaima kaitse gripi vastu vaktsiin. Ravimiameti ravimiohutuse osakonna juhataja Ott Laius märkis, et kui ülemöödunud hooajal müüdi Eestis 32 000 annust vaktsiini, siis möödunud hooajal juba 50 000 vaktsiini. «See on endiselt 2,6 protsenti elanikkonnast, aga trend on positiivne. Vaktsineerimise aktiivsus tundub hea ka sel hooajal, praegu on toodud Eestisse ligi 44 000 annust vaktsiini,» sõnas ta.

Uue hooaja vaktsineerimise aktiivsust on raske ennustada, kuid Laius eeldab, et vaktsiini kättesaadavusega probleeme ei teki. Tema sõnul töötavad ka ravimifirmad selle nimel, et vajadusel saaks vaktsiine juurde tellida mõnest teisest riigist, kui sealsed prognoosid ei ületa nõudlust.

Tänavu on Eestis esimest korda saadaval neljavalentne gripivaktsiin, mis annab kaitse nelja levinuima A- ja B-gripitüve vastu. «Kui palju haigestumisi kaitse neljanda tüve vastu ära hoiab, on veel teadmata, aga teatud lisakaitse kindlasti selle vaktsiiniga tuleb,» sõnas Laius. Ta lisas, et tegu on ohutu ravimiga, mis kõrvaltoimena võib põhjustada vaid üksikuid külmetushaigusega sarnanevaid nähte (palavik, jäseme valulikkus jm), aga need mööduvad mõne päevaga.