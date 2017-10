Natalie Portman sai näonaha korda veganiks hakates

Kaunist näitlejannat vaadates ei oska ehk ettegi kujutada, et temagi on suurema osa elust aknega kimpus olnud, kirjutab Daily Mail. «Olen nüüd vegan ning mu näonahk on nüüd hulga parem, kui see oli taimetoitlasena,» teatas ta hiljutises intervjuus.

Samas oli see naise jaoks üllatav ning ta märgib, et igaühele ei pruugi sama asi sobida. Portman väidab, et piiras muna ja piimatooteid menüüst ka siis, kui oli 30-aastane ning siis see nii hästi ei töötanud. Praegu pole aga näonaha osas tagasilööki olnud. Seega võib olla lisaks toitumisele seos ka vanusega.

Seost akne ja piimatoodete tarbimise vahel on ennegi arutatud. Enamik arste leiab, et toitumisel on kindlasti roll näonaha välimuses, ent ainuüksi toit samas küll aknet ei põhjusta, vaid mängus on ka hulk muid tegureid.

Samamoodi ei saa muna ja piimatooteid päris maha teha, kuna ilusa näonaha nimel peaks tingimata vältima ka töödeldud suhkru- ja rasvarikaste toitude söömist, mis võivad naha vaat et hullemassegi seisukorda panna. Paljudel juhtudel täheldatakse ka lihtsalt akne esinemist perekonnas.