Osteoporoosiga saab abi lihastreeningust ja õigest toidust

Hiljuti Austraalias tehtud uuring näitas, et kõrge intensiivsusega vastupidavustreening on osteoporoosi puhul kasulik. Siiski soovitavad varasemad osteoporoosi ehk luuhõrenemise ravijuhised ainult madalat kuni mõõdukat intensiivset füüsilist aktiivsust. Nende järgi võib liigne koormus patsientidele põhjustada suuremat riski luukahjustusteks või -murdudeks, vahendab NDTV.

Osteoporoos tähendaks otsetõlkes poorseid luid. See on seisund, kus luude kvaliteet ja tugevus väheneb ja luustik muutub murdudele vastuvõtlikumaks. Arvatakse, et kuni 8,9 miljonit luumurdu aastas tuleb osteoporoosist. Inimestel, kes on osteoporoos, ületab luukadu, luude uuenemise. Selle jaoks võib olla mitmeid põhjuseid: vananemine, varasemad vigastused, pärilik artriit või luuhõrenemine.

Toit mängib luuhõrenemise jälgimisel põhilist rolli. Regulaarne kala, värskete köögiviljade ja juurviljade ning piimatoodete söömine aitab luudele oluliste toiteainete varu suurendada. Soovituslikud on piimatooted, rasvane kala ja toidud, mis sisaldavad omega-3 ja omega-6 rasvhappeid.

Toidud, mis luumassi vähendamist soodustavad on alkohol, kofeiin, kaunviljad, liigne sool. Kaltsiumirikkad toidud on luude tervisele ideaalsed, kuid samal ajal ei tohiks unustada D-vitamiini, mis aitab kaltsiumil imenduda.