Lapse sõrme plaasterdamine läks perele maksma üle 600 dollari

Malcolm Bird viis oma üheaastase tütre kodu lähedal asuvasse EMOsse, kuna tema abikaasa oli tütrel sõrmeküüsi lõigates kogemata lapse sõrme vigastanud, vahendab news.com.au. «Ta lõikas väikse sõrme küüne juurest liiga kaugele ning haavast tuli ohtralt verd. Oleme värsked lapsevanemad ja ehmatasime väga, kuna see oli ka esimene kord, kui midagi sellist juhtus,» kirjeldas mees.

EMO arst selgitas, et üheaastase Colette'iga on kõik korras ning rohke veritsus esines seepärast, et sõrmedes on hulgaliselt väikeseid veresooni. Seepärast võib sealsetest haavadest ka rohkem verd tulla. Arst hoidis lapse sõrme mõnda aega voolava vee all, kuivatas sõrme ning pani sellele lõpuks plaastri.

Nädal hiljem saabus aga arstivisiidi eest arve, mille suuruseks oli 629 dollarit. Pere ei suutnud uskuda, et vaid sõrme plaasterdamine niivõrd kalliks maksma läks ning päris haiglalt aru. «Eeldasin neilt vastust, et see on tõesti liiga kallis ning et nad alandaksid hinda,» sõnas Malcolm Bird. Kindlustuse abiga langes perelt nõutav summa küll 440 dollari peale, ent haigla ise mingit hinnaalandust ei teinud.

Haigla juht John Murphy selgitas väljaandele, et mitte plaaster ei läinud nõnda palju maksma, vaid kogu haiglakülastus. «Plaaster maksab seitse dollarit ning ülejäänud summa on seotud haiglaruumide ja personali kasutusega. Meie EMO on avatud 24 tundi päevas ja töötajad on seal kohal igal päeval aastas, olles valmis aitama igaüht, kes uksest sisse astub – olgu selleks püssilasu ohver või insuldi saanud patsient,» rääkis ta.

Jaburalt suured haiglaarved pole USAs samas väga erandlik juhtum. Birdi perekonna looga tegelenud ajakirjanik Sarah Kliff ütles näiteks, et on suhelnud ka patsiendiga, kelle magnetresonantstomograafia (MRI) läks maksma 25 000 dollarit. Samuti kirjeldas selle peale sotsiaalmeedias üks patsient oma juhtumit, kus ta veetis haiglas kolm tundi. Talle tehti kompuutertomograafia ning ta sai kolm doosi morfiini. Haiglaarveks kujunes aga 30 000 dollarit.