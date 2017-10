Esimene tõsine südamehaiguste häirekell põetakse sageli läbi märkamatult

Kardioloog Margus Viigimaa sõnul pöörduvad paljud patsiendid torkiva valuga südames nii perearsti ja kardioloogi juurde kui ka EMO-sse, kuid enamasti ei ole tegemist mikroinfarktiga. «Sellele peaks mõtlema eelkõige inimesed, kelle lähisugulaste seas on infarkti esinenud nooremalt kui 60-aastaselt, kuid mida varasemas eas lähisugulasi infarkt on tabanud, seda suurem on ka pärilik risk,» ütles Viigimaa.

Lisaks pärilikkusele muudavad mikroinfarkti või infarkti saamise tõenäolisemaks diabeet, ülekaalulisus ja suitsetamine. Kuigi üle 70-aastasena võib südamehaigus tabada igaüht, on kardioloogi sõnul varajane infarkt just meeste haigus. «Naiste infarkti sümptomid on väga ebatüüpilised ja varjatud ning seetõttu jõuavad naised südamehaigustega arsti juurde hiljem,» rääkis kardioloog.

Mikroinfarkti läbi elanud Irina rääkis, et tal kulges haigus väga märkamatult ja pigem andis tunda hiljem. Samuti ei olnud tema lähisugulaste seas noorena infarkti esinenud. «Olin siis 37-aastane ning meil oli abikaasaga raske periood, mõtlesin et lähme lahku, mõne kuu jooksul oli lõpmatult skandaale ja nutsin iga päev. Üks hommik hakkasime jälle tülitsema ja tundsin, et olen sellest väsinud. Mäletan ainult seda, et ta ütles, et tahab eraldi elada ja minestasin,» lausus Irina.

Pärast seda tundus naisele alguses, et kõik on korras. Varsti aga koges ta aeg-ajalt südamepiirkonnas valuhooge. «See ei olnud otse südames, vaid laiemalt ümber südame, rinnus. Samuti oli mul raske hingata ja tundsin pidevat väsimust. Minestasin väga tihti ja olin nii nõrk, et ei saanud isegi kolmandale korrusele kõndida,» meenutas ta. Esmalt läks Irina perearsti juurde, kes suunas ta edasi kardioloogi juurde. «Perearst pidas seda algul küll rohkem stressiks, kuid saatis igaks juhuks südamearsti juurde kontrolli,» rääkis naine.

Kardioloogi juurde minnes oli tookordsest tülist abikaasaga möödunud umbes kuu aega. «Südamearst tegi kardiogrammid, Holteri uuringu ja ütles mulle, et oli olnud mikroinfarkt. Õnneks ei pidanud ma palju ravimeid võtma hakkama, kuid käin pidevalt südant kontrollimas,» ütles Irina. Ta lisas, et pärast mikroinfarkti on tema südamerütm olnud häiritud. «See väljendub näiteks nii, et kui ärritun, siis ei saa ma enam normaalselt hingata,» kirjeldas ta.

Viigimaa sõnul on stressist tulenev mikroinfarkt pigem harv juhus, kuid võimalik. Sellisel juhul tuleb see enamasti südamelihase spasmist, mida stress põhjustab. Seda aga mitte kroonilisest stressist, vaid pigem raskest stressirikkast sündmusest, nagu lähedase kaotus, õnnetus või lahkuminek.

Kuna väiksekoelise infarkti puhul esineb tihti just seda, et patsient ise südamehäirest aru ei saagi, siis halvemal juhul areneb haigus edasi ja järgmine infarkt on juba tõsisem. Seetõttu on oluline jõuda õigel ajal uuringute ja vajaliku ravini. «Suuremakoelisest infarktist jääb kardiogrammi jälg alles, kuid mikroinfarkti on tavaliselt EKGs näha vaid 2–3 nädalat peale kahjustuse teket. Hiljem võivad hakata terved südamelihased kahjustanud lihasekahjustust varjama,» rääkis kardioloog.