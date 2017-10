Uskumatu: väikesed siiami kaksikud läbisid lahutamiseks kurnava teekonna läbi džungli

Kongo Demokraatliku Vabariigi üksildases külas sündinud Siiami kaksikud viidi mootorrattaga läbi džungli lähimasse haiglasse. Edasi lennutati nad pealinna, Kinshasasse, kus neid opereeris vabatahtlike kirurgide meeskond. Praegu on kaksikud jälgimise all. Vaata kaksikute teekonda BBC uudistest.

Kokku pidid ühenädalased tüdrukud üle elama 1400-kilomeetrise reisi, sealhulgas 15-tunnise mootorrattasõidu mööda džungli konarlikke teid. Beebid Anick ja Destin lähevad kodukülla tagasi kolme nädala pärast. Nad sündisid 37 nädala vanuselt augustis, olid ühendatud nabast ja jagasid mõnda siseelundit.

Siiami kaksikute ellujäämisvõimalus ei ole kunagi kindel, eriti eraldatud aladel, kus meditsiiniabi ei pakuta. Arstide imestuseks sündisid need kaksikud loomulikul teel Aafrika mandri lääneosas asuvas Muzombos.

Kui vanemad Claudine Mukhena ja Zaiko Munzadi mõistsid, et lapsed vajavad operatsiooni, mässisid nad beebid teki sisse ja asusid rännakule läbi džungli, lähima haigla poole Vangasse. Ilma sobiliku varustuse ega kogemuseta keeruka operatsiooni jaoks, saatsid väikse haigla arstid vanemad koos lastega Kongo pealinna, Kinshasasse.

Dr Junion Mudji, kes nüüd kaksikute eest Vanga haiglas hoolitseb, ütles, et ta oli väga rõõmus. Tema jaoks oli ennenägematu see, et siiami kaksikud sündisid 37 nädala vanuselt ja loomulikul sünnitusel. Tema sõnul läheb lastel üldiselt hästi, nad magavad ja söövad korralikult. Neid hoitakse haiglas veel kolm nädalat, olemaks kindel, et kõik kulgeb plaanipäraselt.

Dr Mudji arvab, et see oli esimene siiami kaksikute lahutamise operatsioon Kongo Demokraatlikus Vabariigis.