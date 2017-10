9 kodust abivahendit põletushaava leevendamiseks

Sageli on jääkuubik esimene asi, mis pannakse põletada saanud nahale, kirjutab Reader’s Digest. Seda ei tohiks aga teha, kuna jää takistab verevoolu ning võib kudesid rohkem kahjustada kui nende põletust leevendada. Põletada saanuna peaks esimese asjana hoidma haava jaheda voolava vee all. Seda võib teha isegi kuni 20 minutit järjest. Hea kiire vahend on ka aaloe, mis leevendab valu, vähendab turset ning stimuleerib naharakke, et kahjustus edasi ei leviks. Kui seda pole parajasti võtta, on ka muid käepäraseid vahendeid, millest vähemalt mõni peaks igaühe kapis leiduma.

Piparmündiga hambapasta. Pärast voolava vee all hoidmist võib väiksema vigastuse kuivatada, määrida sellele hambapastat ning katta see näiteks paberkäterätikuga kinni. See leevendab ja jahutab põletust mõnevõrra.

Vanill. Väiksemate põletushaavade esmaseks raviks sobib ka vanilliekstrakt. Vala seda vatipadjale ning tupsuta sellega põletada saanud nahka. Ekstraktis sisalduva alkoholi aurustumine jahutab põletust ja leevendab valu.

Teekotikesed. Põletusest tekkinud kuumatunnet aitab leevendada ka mustas tees sisalduv tannikhape. Nahale võib asetada lihtsalt mõned jahtunud musta tee kotikesed ja siduda need näiteks marliga kinni.

Äädikas. Äädikhape leevendab valu ja sügelust ning ennetab põletiku tekkimist. Tupsuta äädikaga immutatud vatipadjaga haava või tee sellega kokku majapidamispaber ning aseta nahale kompressina.

Mesi. Loodusliku antibiootikumina aitab mesi samuti vältida põletiku teket. Selle pH-tasakaal on bakteritele ebasobiv, mistõttu tapab mesi haaval pesitsevad bakterid. Mesi aitab nahal ka terveneda.

Piim. Ka sellel on põletustunnet leevendav ja paranemist soodustav toime. Kiire abivahendina võid põlenud koha kasta 15 minutiks piima sisse. Nahale pakub rahustust samas ka täispiimast jogurt.

Kaerahelbed. Väiksemat nahapõletust saab leevendada leotatud kaerahelvestega, millel on põletikuvastane toime. Muuhulgas kasutatakse kaerahelbeid ka päikesepõletuse raviks.

Kookos- ja lavendliõli. Mõlemad on vitamiinirikkad, antibakteriaalsed ja soodustavad naha paranemist.