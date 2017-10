Amet korjas Eestis müügilt D-vitamiini, milles toimeaine puudus

Veterinaar- ja toiduamet viis tänavu läbi apteekides, e-poodides ja telefonimüügi teel pakutavate D-vitamiinitoodete põhjalikud analüüsid, et kontrollida, kas need sisaldavad vitamiini pakendil nimetatud koguses.

Samaaegselt analüüsiti ka kaalu alandamiseks mõeldud tooteid, mille puhul uuriti, ega nendes pole ohtlikku ainet sibutramiini. Aine aitab küll kaalulangusele kaasa ja seda kasutati varem ravimites, ent nüüd enam mitte, sest selle kõrvalmõjud on väga ohtlikud – halvemal juhul võib aine põhjustada insulti ja infarkti.

Kui kaalualandustoodetest sibutramiini ei leitud, siis 20 D-vitamiini tootest kolmel ei vastanud lubadus tegelikkusele. Näiteks Solvitale vitamiin D+Omega 3 toode (parim enne 16.08.2019) ei sisaldanud pea üldse D-vitamiini.

Veebilehelt fits.ee pärit vitamiin D3 tabletid 1000IU (parim enne 31.07.2018 ) sisaldasid samuti pea poole vähem D-vitamiini kui pakendil kirjas oli - lubatud 25 mikrogrammi asemel 14,6 ühikut. Veel leiti, et Apotheka Vitamiin D3 kapslid 30 µg (parim enne 31.01.2020) sisaldasid jällegi rohkem vitamiini - pakendil kirjas olnud 30 mikrogrammi asemel lausa 58 ühikut.

VTA spetsialist Airika Salumets toonitas, et need analüüsitulemused kehtivad ainult konkreetse partii kohta ning seepärast ei saa tulemusi laiendada kõigile sama tootja vitamiinidele. Need partiid korjati aga Eestis müügilt ja teavitati nendest leidudest ka teisi EL riike.

Salumets tõi välja, et tootes võib vahel tõepoolest rohkem D-vitamiini leiduda kui pakendil märgitud, sest aja jooksul see kogus nagunii väheneb ning tootja võib seda sinna rohkem lisada. Maksimaalne ohutu päevane annus inimesele on sada mikrogrammi vitamiini. Kui tootes aga vitamiinisisaldus praktiliselt puudub või on väga madal, et seda juba üsna raske põhjendada.

Ülejäänud VTA poolt analüüsitud vitamiinid vastasid pakendil märgitud sisaldusele. Analüüsimiseks valiti enamik Eesti apteekides müüdavaid D-vitamiine, kaasati ka üksikud veebipoodides ja telefonimüügi teel pakutavaid vitamiine.

Toidulisandite tootjad, turustajad ja vahendajad vastutavad selle eest, et tooted oleksid inimeste tervisele ohutud ja vastavad nõuetele. Veterinaar- ja Toiduameti roll on järelevalve käigus hinnata, kas toidulisandite tootjad, turustajad ja vahendajad täidavad kehtestatud nõudeid.