Kliinik peatas ahistamises ja vägistamises süüdistatud psühhiaatri vastuvõtud

Eesti Päevaleht kajastas hiljuti psühhiaater Mehilase vastuvõtul ahistamise ohvriks langenud patsientide lugusid. Ambromed Grupi tegevjuht ja kliiniline psühholoog-psühhoterapeut Jelena Põltsam saatis äsja meediale kirja, kus ta selgitas, et ei olnud teadlik psühhiaater Mehilase suhtes algatatud kriminaalmenetlusest ning praeguseks on Mehilase vastuvõtud Ambromedi kliinikus peatatud.

«Mõistan ahistamisjuhtumid ühemõtteliselt hukka ning aitan igakülgselt kaasa ametlikule uurimisele. Samuti kinnitan, et mul polnud 2011. aastal informatsiooni Lembit Mehilase suhtes algatatud kriminaalmenetluse osas,» kirjutas Põltsam. Tema sõnul on arsti ülesandeks patsientide abistamine, mitte ohtuseadmine.

Põltsam on enda sõnul teinud Mehilasega seotud otsuseid lähtuvalt talle teadaolevast ja kinnitatud infost, näiteks on ta tuginenud sotsiaalministeeriumi väljastatud kehtivale arstilitsentsile. Lisaks on ta usaldanud Mehilast kui Tartu Ülikooli lugupeetud õppejõudu.

«Ükski ametivõimu institutsioonidest ei teavitanud mind käimasolevast või toimunud menetlustest, muuhulgas ka vägistamisüüdistusest. Samuti ei leidunud infot uurimise kohta avalikes kanalites,» kirjutas Põltsam. Ta lisas, et sai uurimise läbiviimisest dr Mehilase kohta teada Eesti Päevalehe ajakirjanikult.

Samas on ta veendunud, et patsientide privaatsust tuleb austada. «Kliiniku juhatajana ja terapeudina ei saa ma avalikult arutada patsientide isiklikke lugusid, seda ka juhtumite puhul, mille kirjeldused patsiendid vabatahtlikult ajakirjaniku kätte on usaldanud,» ütles ta.

Põltsam ei soovi, et kellelgi nende praegustest või tulevastest patsientidest võiks tekkida kahtlus, et tema isiklikku lugu lahatakse ajalehes. «Suhtlen patsientide ja tohtritega otse ning vahetult ja olen peatanud probleemsed vastuvõtud,» sõnas Põltsam.

Ta vabandab patsientide ees, kes on pidanud kannatusi taluma ning kolleegide ees, kes on toimunust häiritud.