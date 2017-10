Arst avalikustab toidud, mis rikuvad hambaid hullemini kui kommid

Veebilehel AsktheDentist kirjutab dr Mark Burhenne, et suhkur pole sugugi ainuke kahjulik asi hammastele. «Kui süüa maiustusi, tarbivad selles leiduvat suhkrut samamoodi ka suus elavad bakterid. Pärast seda eritavad bakterid aga hapet, mis lõhub hambaemaili ja tekitabki hammaste lagunemise,» kirjeldas ta seda, et süüdlaseks on hoopis suu happelisus.

Kuigi ka valge suhkur on hammastele halb, leidub teisigi toiduaineid ja jooke, mida sageli tarbides võid hambaid rikkuda.

Kreekerid. Hambaarst toob näiteks soolased kalakujulised kreekerid, mida närides jäävad selle jäänused hammaste külge. Hammastele võivad need toidujäägid püsima jääda ka nii, et ise seda ei näe või tunnegi, küll aga saavad bakterid neist rõõmsalt edasi toituda. Arst ütleb, et ükski küpsis ega kreeker tervislikuks vahepalaks ei sobi.

Kuivatatud puuviljad. Arst selgitab, et kuivatamisel eemaldatakse puuviljast kogu vesi, mis omakorda viib selleni, et kogu puuviljas leiduv suhkur muutub väga kontsentreerituks. Sageli on neid veel tavalise suhkruga töödeldud. Kuivatatud puuvili kleepub süües hammastele samamoodi nagu iiriskomm, mistõttu jääb see hambavahedesse bakteritele toiduks.

Köhapastillid. Arst kirjeldab, et hambaaukude moodustumise seisukohalt mõjuvad hullemini kommid, mida peab lutsutama. Nende hulka kuuluvad ka köhapastillid, millesse on parema maitse saamiseks sageli suhkrut lisatud. Köhakommi lutsutamisel puutuvad hambad kauem seal leiduva suhkru ja hapetega kokku. Võrdluseks kui sööksid näiteks šokolaadikommi, siis selle neelad kohe alla ning mõju hammastele on ka veidi väiksem.

Greip. Dr Burhenne märgib, et seda peetakse tervislikuks hommikusöögiks, kuid hammastele on see väga happeline. Happelised toidud kahjustavad hambaemaili ning juhivad sellest kaltsiumi välja.

Kohv. Kohvis leiduv tannikhape teeb hammastele rohkem kahju kui vaid nende plekiliseks jätmine. Mida rohkem kohvi jood, seda enam saab see ka hambaid kahjustada.

Dieetjoogid. Need võivad olla veel happelisemad kui tavalised karastusjoogid, sest kuna neis on suhkur välja võetud, asendatakse see maitse parandamiseks fosforhappega. See lahustab samamoodi hambaemailis leiduvat kaltsiumi.