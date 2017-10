Vähirakud toituvad kõige meelsamini suhkrust

Peale üheksat aastat uurimistööd on Belgia molekulaarbioloogid avastanud, et suhkur stimuleerib kasvajate arengut. Need tulemused võivad lahendada mõistatust, mida onkoloogid on aastakümneid lahendanud ja pakkuda vähiga võitlemiseks uusi toitumispõhiseid lahendusi, vahendab Businessinsider.

Enamik rakke peale vähirakkude saavad energiat aeroobse hingamisega, mis tähendab seeditud toidu lõhustamist kasutatavateks, energiarikasteks molekulideks. See toimub läbi keemiliste protsesside, mis vajavad hapnikku ning vabastavad kõrvalainena süsihappegaasi.

Kuid vähirakkudega on teisiti. Isegi, kui saadaval on rohkelt hapnikku, et glükoosi lõhustada ja kütusena kasutada, siis ammutavad vähirakud meelsamini energiat suhkru kääritamisest. See võtab vähem energiat, kui normaalsed keemilised reaktsioonid. Seda nähtust kutsutakse «Warburgi efektiks».

Uurijad vaatlesid laboris pärmirakke ja leidsid, et nende käärimisprotsess, sama mida vähirakud eelistavad, stimuleerib kasvajate arenemist. Teadlased leiud pakuvad välja, et kõige tuntumad vähki põhjustavad rakud, mida kutsutakse Ras-valkudeks, toidavad agressiivseid kasvajaid suhkruga. Suhkur «äratab» vähkkasvajaid ja paneb neid paljunema ja kiiremini levima.

Vähirakkude hüperaktiivne suhkrutarbimine viib nõiaringini, kus vähki pidevalt stimuleeritakse. Siiski ei tea teadlased veel, mis paneb vähirakke sellisel moel käituma. Nad arvavad, et need leiud võivad aidata onkoloogidel luua uusi vähipatsientidele kohandatud toitumisstrateegiaid.