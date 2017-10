Igapäevaharjumused, mis tapavad seksiisu

Portaal CheatSheet annab ülevaate, milliste tegevuste tagajärjel kipub seksiisu vähenema.

Ülesöömine. Näksimine võib kiirelt muutuda harjumuseks ning kui pidevalt midagi söödavat suhu paned, ei märkagi enam ühel hetkel, millal kõht täis saab. Küllastunud tundega ilmselt voodilinade vahele ka ei kipu. Kui ülesöömine hakkab juba kaalunumbrit mõjutama, on ka loogiline, et inimene ei pruugi end enam oma kehas nii hästi tunda ega tihka partneriga vahekorda astuda. Et sellist lõpptulemust vältida, tuleks korralikult süüa kolm põhitoidukorda päevas ning kontrollida oma portsjonite suurust.

Antidepressantide tarbimine. Madal libiido on üheks antidepressantide võimalikuks kõrvalmõjuks. Ravim küll tõstab serotoniinitaset, mis tasakaalustab meeleolu ja rahustab inimest, ent teiste hormoonide tase võib unarusse jääda – sealhulgas ka selle oma, mis isutab intiimsuse järele.

Liigne alkoholitarbimine. Mõnele võib see ju julgustuseks ja lõõgastuseks sobida ka seksimisel, ent alkoholiga liialdamine ei taga kindlasti head tulemust. Nimelt kui kehas alkoholitase tõuseb, siis libiido pigem väheneb.

Liigne kofeiinitarbimine. Nii nagu iga asjaga, ei tasu ka kofeiiniga liialdada, sest tekkida võivad segavad kõrvalmõjud. Kui võid end nimetada kohvisõltlaseks, ei ole üllatav, kui oled samal ajal rahulolematu oma seksuaaleluga. Kofeiin võib kehas tekitada suurema stressihormoonide tekke, samas kui iha tekitavaid hormoone liigub vähem.

Kehv unekvaliteet. Kes tahaks seksida surmväsinuna? Kui oled magamata öö tõttu kehvas tujus ja kergesti ärrituv, on see ilmselt viimane asi, mis sul meeles mõlgub.

Intensiivne treening. Regulaarne treening küll annab energiat ja lõõgastab, mis võib ka seksiisu suurendada, ent on ka tõendeid, et väga sagedane ja intensiivne treening hoopiski tapab selle. Pigem tuleks leida nende vahel tasakaal, et oleks aega ja tahtmist ka partneriga koos lõõgastuda.

Väga sagedane ajaveetmine koos oma partneriga. Värskelt armunud ehk seda kuulda ei taha, ent ka armastatud partnerist võiks vahel vaba aega võtta, mitte iga hetke ninapidi koos veeta. Nii tundub koosveedetud aeg väärtuslikum nii emotsionaalselt kui ka füüsiliselt, värskemate paaride puhul võib ka väheneda tunne, et pead partnerile igal minutil muljet avaldama.