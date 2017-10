Miks paberiga sõrme lõikamine põrguvalu teeb?

Põhjuseid, miks jääb paberi tekitatud lõikehaav mitmeks päevaks väga tundlikuks ja valusaks, on mitu, kirjutab Business Insider. Esmalt tasub mõelda kohale, mida vigastasid. Kuna sõrmedes on ohtralt väga tundlikke närve ja veresooni, võib neist vigastada saades üsna palju verd tulla ja sõrmeotstest saabub ajule ka ülikiirelt signaal valulikkusest.

Teine põhjus on see, et paberist saadud haav pole puhas ja ühtlane, vaid mikroskoobiga vaadates sakiline ja konarlik, justkui hambarida. Selline haav ongi tundlikum ning paranemine võtab pisut kauem aega.

Kolmandaks on süüdi paber ise. Paberis leidub hulk selle valmistamiseks kasutatud kemikaale, millest osa satub värskele haavale. Seega järgmine kord tuleks enne haavale plaastri panekut seda voolava vee all pesta või desinfitseerida. Nii saab valu mõnevõrra vähendada.