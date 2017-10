Silmaspetsialistid: dekoratiivsete läätsede kandmine võib viia tõsise kahjustuseni

Silmaspetsialistid hoiatavad halloween'i ajal dekoratiivsete kontaktläätsede kandmise eest, sest need võivad silmadele põhjustada tõsist põletikku ja kriimustusi, vahendab BBC.

Kosmeetilisi kontaktläätsi müüakse tihti kostüümipoodides ja veebilehtedel, kuid enamasti pole neil kaasas instruktsioone, mis seletaksid, kuidas läätsi turvaliselt kasutada.

Silmatervise eksperdid ütlevad, et kontaktläätsi ei tohiks kunagi jagada, hoiustada kraanivees või hoida terve öö silmas. Samuti tuleks jälgida läätsede säilivuskuupäeva. Äärmuslikel juhtudel võib see viia nägemise halvenemise või lausa kadumiseni.

Optometristide liit ütles, et nende liikmed on tihti näinud, et inimestel on pärast dekoratiivläätsede kandmist tihti silmavaevusi. Kostümeerijad peaksid kandma ainult selliseid läätsi, mis on neile müüdud registreeritud silmaspetsialisti järelvalve all, ja jälgima spetsialisti soovitusi.