Postimehe reportaaž: maailma kergeima ratastooliga liikumine nõuab vilumust

Invaru valmistab tellimustööna maailma kõige kergemat ratastooli. Aktiivratastooli Panthera X, mis kaalub neli ja pool kilo, on kerge kokku panna ja lahti võtta. Invaru abivahenditehniku Heigo Harendi sõnul on see mõeldud võrdlemisi väiksele grupile inimestele, sest sellega liikumine nõuab võrreldes tavalise ratastooliga suurt vilumust.

Ratastool on aktiivsetele ja liikuvatele ratastoolikasutajatele, kelle jaoks on oluline kerge ümber istumine näiteks autosse. Ratastooli tagant puuduvad kerguse huvides igasugused toed ja lisavidinad. Sellise ratastooliga liiguvad Eestis hetkel 22 inimest ning selle omamiseks on võimalik sotsiaalkindlustusametist ka toetust taotleda.

Silmajälgimisseade, mille saab arvutile kinnitada, on Invaru kommunikatsiooni abivahenditehnik Ivar Ambose sõnul maailmas üsnagi levinud abivahend inimestele, kes muul moel arvutit kasutada ei saa. «Kõik mida saab harilikult teha hiire ja ka klaviatuuriga, saab seadme abil korda saata ka silmadega - Internetis surfata, sõpradega rääkida, mängida, koostada dokumente, aga kasutada ka juhtseadmeid tulede või näiteks televiisori sisselülitamiseks,» rääkis Ambros.

Tuli välja, et Eestis on selle seadme kasutajaid ainult kahekümne ringis, kuid Invaru sõnul võiks neid olla rohkemgi. Suurim põhjus on teadmatus, et selline seade üldse olemas on. Ka selle soetamiseks on võimalik toetust taotleda.