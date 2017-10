Video: 74-aastane Utah' mees otsib tänavatelt oma naisele neerudoonorit

74-aastane mees on meeleheitlikus otsingus läinud tänavatele, et leida oma naisele neerudoonor. Wayne Winters kõnnib iga päev kilomeetreid oma kodu lähedal Utah´s, kandes reklaamtahvlit oma palve ja telefoninumbriga, vahendab Foxnews.

«Ma ei kõnni just väga kiiresti,» ütles Winters uudistekanalile Fox. Ta rääkis, et tuli sellele mõttele, kui tema naisel, Deanne´il diagnoositi viienda astme neerupuudulikkus ning ta ei teadnud, mida teha.

«Tundsin, et pean midagi tegema,» ütles mees. Winters nägi sarnast lugu uudistes, kus mees otsis oma naisele organidoonorit. Peale selle, et tipptund on Wintersi lemmikaeg kõndimiseks, ütles ta, et esimesel päeval peatus üks juht ja ütles, et teeb testi, teadmaks, kas ta sobib doonoriks.

Mees arvab, et tal on suur tõenäosus oma naisele ka tõesti neer leida. Kuid niikaua, kuni see on kinnitatud, jätkab Winters sildiga jalutamist. Üks pool sildist tõmbab tähelepanu tema naise juhtumile koos lisatud kontakttelefoniga ning teine pool märgib ära tuhandeid teisi, kes organidoonorlusest kasu saaksid.

«Kui saan neeru, saan oma naise tagasi sellisena nagu ta oli enne – tervena, inimesi abistava ja armastavana,» ütles Winters uudistekanalile. Ta ütles, et isegi kui Deanne leiab sobiva doonori, kavatseb ta teisi oma otsingutes aidata.