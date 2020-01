Miks hakkab pea pärast seksimist valutama?

Teadlased pole kindlaks teinud, mis just neil hetkedel peavalu tekib, ent oletatakse, et kuna seks on sarnane füüsilise pingutusega, peitub selles ka põhjus. Seksimise ajal laienevad inimese veresooned ning sama toimub ka intensiivset harjutust tehes, näiteks jõutõstmisel. Eksperdid oletavad, et verevoolu suurenemine võimaldab ajuni jõuda rohkematel valu põhjustavatel hormoonidel.

Orgastilise peavalu kohta on teada, et seda kogeb regulaarselt umbes üks protsent inimkonnast. Kuna sümptom on veidi piinlik ja intiimne, võib samas eeldada, et leidub veel hulk inimesi, kes sellest lihtsalt rääkida ei taha. Korduvatest peavaludest peaks samas arstile rääkima, kuna see võib olla ka muu haiguse sümptom – neid on seostatud mõningatel andmetel südamehaigustega.