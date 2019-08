Kodused nipid, millega ravida valusat sinikat

Kui vigastus paraneb, vabaneb kehas tagasi ka «kinni jäänud» veri, kirjutab MedicalNewsToday. Selle ajani võib sinika värv varieeruda tumesinisest kuni kollakasroheliseni ja see võib olla katsudes üsna valus.

Sinikat ravida on üsna raske, sest kahjustus on ikka nahaalune. Mõned nipid võivad aga sinika teket ennetada, paranemisprotsessi kiirendada või leevendavad sinika koledat värvust.

Mägiarnika. Selle nimega taim on nii valu leevendamiseks kui ka sinikate raviks laialdaselt kasutatud. Seda seepärast, et taim sisaldab ühendeid, millel on põletikuvastane toime ning mis imenduvad naha alla. Sinika leevendamiseks võiks otsida arnikageeli või –salvi, mis sisaldaks vähemalt 20 protsendi ulatuses taimeekstrakti.

Bromelaiin. Tegu on ensüümiga, mis on pärit ananassist. Ka sel on põletikuvastane toime, mis aitab vähendada haava paistetust ja verevalumitel kiiremini paraneda. Ainet võib peale kanda geelina kui ka sisse võtta tableti kujul. Kindlasti peaks bromelaiini vältima inimesed, kes on ananassi vastu allergilised. Mõnel juhul soovitatakse ensüümi ka pärast operatsioonil käimist turse vähendamiseks, ent seda vaid suukaudselt ja arsti soovitusel.

Kvertsetiin. Sarnaselt bromelaiinile saadakse ka seda ainet teatud viljadest. Rikkalikult leidub kvertsetiini näiteks sibulas ning selgi on põletikuvastane, raviv toime. Seda sisaldavad ka mõned näokreemid ja ravigeelid. Tableti kujul kvertsetiini ohutust ei ole tõestatud, küll aga võib sinikatele määrida seda sisaldavat geeli.

Vitamiin K. Keha vajab K-vitamiini verehüübe tagamiseks ning sel on ka leitud positiivne toime verevalumitele. Kergesti võivad tekkida sinikad ja verejooksud just neil, kel on K-vitamiini puudus või kes tarvitavad verd vedeldavaid ravimeid, mistõttu peaks selle vitamiini tarbimise hoolikalt läbi mõtlema.

Puhkus ja jää. Kahtlemata tuleb vigastusele puhkust anda, eriti kui tegu on operatsioonijärgse haavaga. Väiksematele haavadele on hea kanda jääd, kasvõi asetada nende peale pakk külmutatud juurvilju ning muid kergeid kompresse.

Vigastusi ennetav ja raviv dieet. Oma mõju haavade ja sinikate paranemisele on ka toidul, sest osad toiduained tugevdavad veresooni, et sinikaid ei tekikski. Nendeks on eelpool mainitud ananass ja sibul, aga ka tsitruselised, valguallikad (kala, kana, tofu), K-vitamiini poolest rikkalikud toidud (spinat, lehtkapsas, brokoli) ja tsingirikkad toidud (krabi, kõrvitsaseemned) jm.

Aroomiõlid. Niisutava kreemi sisse või haavale kompressiks pandud lapi peale võib tilgutada ka natuke lavendli- või rosmariiniõli, mis pakuvad samuti lõõgastust ja valuleevendust. Oluline on aga õlisid lahjendada või kasutada mõne tilga haaval, sest vastasel juhul võivad need hoopis viia nahaärrituseni.

