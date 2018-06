Keha täielik taastumine suurest joomingust võib võtta lausa kuu aega

Kuigi sageli teatakse, et alkohol kahjustab maksa, mõjutab meelemürk tegelikult kogu organismi. Alkohol imendub nimelt maost kiiresti verre, veri kannab selle edasi ajju ja üle keha kõikide organiteni. Keha hakkab alkoholi mõjudest taastuma tund aega pärast viimast joogilonksu, rääkis erameditsiinikeskuse Confido tervisetreener Triinu Stanford. Ta lisas, et täielikult taastub keha alles nelja kuni kuue nädalaga.

Kui maks hakkab alkoholi töötlema ja organismi puhastama, vabastab kõhunääre insuliini, et madaldada veresuhkru taset, mis normaliseerub tavaliselt 24 tunniga. Sageli võib see aga võtta kauem, kuna alkoholi tarbides suureneb isu suhkrurikaste toitude järele. See viib omakorda veresuhkru taseme veel enam paigast ära, rääkis Stanford.