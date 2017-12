Pühadetoidud, mis panevad suu haisema

New Yorgis tegutsev hambaarst dr Mazen Natour tõdeb, et kuna pühade ajal süüakse valimatult nii soolast kui ka magusat toitu ning loputatakse see veel alkoholiga alla, ei mõju see suuhügieenile sugugi hästi, kirjutab Reader’s Digest.

«Kui toidud reageerivad suus olevate bakteritega, võivad nii mõnedki neist tekitada suukuivuse ja see võimendab ka halba hingeõhku. Ajal, mil süüakse traditsioonilisi pühadetoite, on suus haisu tekitavate söökide nimekiri pikemgi,» ütles ta.

Hambaarst selgitas, et kõik, mis on kahjulik hammastele, mõjub samavõrra halvasti ka igemetele. Tulemuseks on see, et suus on rohkem halbu baktereid, mis põhjustavad ka ebameeldivat hingeõhku. Näiteks toob ta välja, et just jõulude ajal süüakse erakordselt palju maiustusi, mis hambaid lõhuvad.

Siiski on veel toite, mis ebasoodsate tegurite koosmõjul võivad panna suu haisema. Nendeks on:

(Linnu)liha – see on väga valgurikas toit, mistõttu reageerib suus olevate bakteritega nõnda, et tekitab ebameeldiva lõhna.

– see on väga valgurikas toit, mistõttu reageerib suus olevate bakteritega nõnda, et tekitab ebameeldiva lõhna. Sink – ka see on valgurikas, kuid ühtlasi ülesoolatud ja suitsutatud, mis viib nii suukuivuse kui ka halva lõhnani suus.

– ka see on valgurikas, kuid ühtlasi ülesoolatud ja suitsutatud, mis viib nii suukuivuse kui ka halva lõhnani suus. Alkohol – see ei jäta endast maha mitte pelgalt imelikku lõhna, vaid ka viib kehast vee välja.

– see ei jäta endast maha mitte pelgalt imelikku lõhna, vaid ka viib kehast vee välja. Vein ja juust – seegi levinud kombinatsioon on tegelikult näide halvasti klappivast kooslusest – valgurikas juust ning dehüdreeriva toimega vein jätavad endast maha halva hingeõhu.

– seegi levinud kombinatsioon on tegelikult näide halvasti klappivast kooslusest – valgurikas juust ning dehüdreeriva toimega vein jätavad endast maha halva hingeõhu. Pohlamoos ja jõhvikakaste – kui need on poest ostetud ja sisaldavad palju suhkrut, pole tegelikult olulist vahet, kas sööd paar lusikatäit moosi või tükikese magusat kooki. Hammastele mõjuvad suhkrurikkad tooted ühtviisi halvasti.

– kui need on poest ostetud ja sisaldavad palju suhkrut, pole tegelikult olulist vahet, kas sööd paar lusikatäit moosi või tükikese magusat kooki. Hammastele mõjuvad suhkrurikkad tooted ühtviisi halvasti. Sibul ja küüslauk – mõlemas leidub väävliühendeid, mis annavadki neile iseloomuliku terava lõhna ja maitse ning see jääb suhu pikemaks ajaks. Küüslaugul on ka suud kuivatav toime.

– mõlemas leidub väävliühendeid, mis annavadki neile iseloomuliku terava lõhna ja maitse ning see jääb suhu pikemaks ajaks. Küüslaugul on ka suud kuivatav toime. Vürtsid – näiteks piparkookides leiduvatel vürtsidel on komme tekitada suus imelikku lõhna- mida tugevam on vürts, seda intensiivsema lõhna see suhu ka jätab.

Kuidas halvast hingeõhust vabaneda? Hambaarsti sõnul ei ole siin suurt midagi muud teha kui lasta lihtsalt seedesüsteemil omasoodu toimida. Kindlasti tuleb kinni pidada korralikust suuhügieenist. Selle alla peaks kuuluma hambapesu, hambaniidi kasutamine, suhkrurikaste toitude harv tarbimine ning regulaarne hambaarsti külastamine. Suukuivust ning halba hingeõhku aitab leevendada ka suhkruvaba närimiskumm.