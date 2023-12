Libedal tänaval püsti jäämiseks proovi kõndida nii

Kui inimene kõnnib, on tema raskuskese võrdselt mõlemal jalal ehk kumbki jalg toetab poolt tema kehakaalust, kirjutab Business Insider. Kuna kõndimisel on jalg ka teatud nurga all, siis jäisel tänaval teeb see tasakaalu tegelikult eriti hapraks.

Pingviinid aga nii ei kõnni – nende jalad ja kere on liiga lühikesed, et pikki samme teha, mistõttu peavad nad ringi paterdama. Seega korraga toetub nende keharaskus ühele jalale ning väikseid samme tehes vaheldub see kiirelt ja kergesti jalalt-jalale.

Kui oled sattunud libedale tänavale, tasuks samuti teha korraga lühikesi samme ning astuda täistallale, kuna nii on jalal rohkem pinda, millele toetuda. Ka võiks suunata varbad natuke väljapoole. Selline kõnd võib välja näha naljakas, aga see aitab.