Tampooni kasutamine võib modellile maksta mõlemast jalast ilma jäämise

Viis aastat tagasi oleks 24-aastane modell Lauren Wasser peaaegu surnud tampooni kasutamisest tulnud toksilisse šokki. Haiguse tagajärjel kaotas naine oma parema jala ja osa vasakust jalalabast. Nüüd võib ta ilma jääda ka vasakust jala.

Toksilise šoki sündroom on eluohtlik tüsistus, mida põhjustab paljudel naistel kehas olev bakter Staphylococcus aereus. Toksilist šokki seostatakse eelkõige menstruatsioonieas naistega, eriti nendega, kes kasutavad üliimavaid tampoone.

Modell, kes nüüd esineb moelavadel ja reklaamikampaaniates kuldse proteesjalaga, maadleb endiselt haiguse põhjustatud kahjuga. 2012. aastal ütles Wasser portaalile Vice, et arstid tahtsid amputeerida mõlemad jalad, kuid ta võitles selle eest, et üks alles jätta.

Nüüd seisab ta silmitsi võimalusega, et amputeeritakse ka teine jalg. Modell on oma sõnul igapäevaselt piinavates valudes. Weisseri missiooniks on teisi naisi tampoonide riski eest hoiatada ning propageerib naiste hügieenitarvete osas suuremat läbipaistvust.

Lisaks avalikult oma elu muutnud haigusest rääkimisele töötab Wasser ka kongressi liikme Carolyn Maloneyga, et aidata kaasa eelnõule, mis peaks tagama suurema kindluse, et kõik naiste hügieenitarbed on turvalised.