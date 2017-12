Populaarset toitumissuunda peetakse tiksuvaks pommiks

USA rahvuslik osteoporoosi ühendus tõi välja, et piimast loobumine võib tekitada olukorra, kus tuhandetel noortel täiskasvanutel on nõrgemad luud, sest nad ei saa toidust piisavalt kaltsiumit, kirjutab Business Insider. See olevat püsivate luuprobleemide, nagu osteoporoos, kontekstis tiksuv pomm, kuna luud ei arene enam pärast 30 eluaastat.

Ühendkuningriigis mõjutab osteoporoos umbes 3 miljonit inimest. Kuigi luutiheduse vähenemine on iseloomulik pigem vanematele inimestele, võib selle nn puhta toitumise trendi jätkumine viia ka paljud noored sarnase olukorrani.

Paljud toidublogijad ja Instagrammi kokad propageerivad nn puhast toitumist kui tervislikku. See võibki olla tervislik, kui inimene saab vajalikud ained mujalt, näiteks kaltsiumi rohelistest lehtköögiviljadest ja pähklitest. Tegelikkuses aga sageli nii ei tehta.

Näiteks noored, kes pole raha toitumisnõustaja või kulukate tervislike toitude jaoks, jälgivad sotsiaalmeedia staaride nõuandeid selle kohta, mille söömisest nad peaksid looma. Nii võivad pealtnäha tervislikud valikud viia hoopis kahjulike tulemusteni.

Paari viimase aasta jooksul on nn puhast toitumist kritiseeritud ka seetõttu, et see propageerib ebatervislikku kehakuvandit ja paneb inimesi, eriti noori, tundma end halvasti, kui nad naudivad erinevate toitude tarbimist. Näiteks Nigella Lawson on võtnud sel teemal sõna, öeldes, et inimesed saavad kasutada seda dieeti varjamaks oma toitumishäiret.

Toidublogija Ella Mills seisis varasemalt nn puhta toitumise eest. Ta väitis näiteks, et piim võib põhjustada luudes kaltsiumikaotust. Enam ta nii ei väida.