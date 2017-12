Hea uudis: lisakilod teevad inimesest rahuarmastaja

Inglismaa Bristoli Ülikooli teadlased uurisid Suurbritannia biopanga andmeid kasutades inimese kehakaalu ja tervisenäitajate seost, kirjutab Independent. Biopank sisaldab enam kui 500 000 inglase (vanusevahemikus 37-73 eluaastat) geneetilisi andmeid.

Uurimise käigus leiti seoseid inimese kehamassiindeksi (KMI) ja tervise vahel, mis on juba üsna hästi teada, näiteks kõrgem vererõhk ja suurenenud II tüüpi diabeedi risk ülekaalulistel. Üllatuslikult aga leiti sealhulgas, et ülekaalulisi iseloomustab teistest ka rahulikum meel.

«Avastasime mitmeid potentsiaalseid seoseid, mis varem olid teadmata – näiteks see, et inimesed, kel oli geneetiline soodumus kõrgemale kehakaalule ja KMI-le, ei pidanud end närviliseks ega pingelise eluga isikuks,» avaldasid uuringu autorid.

Briti psühhiaater Dasha Nicholls ütles kommentaariks, et selline seos teda niivõrd isegi ei üllata. «See on kindel, et kui inimesel on toitumisalaselt midagi puudu, mõjutab see tingimata ka tema võimet oma emotsioone kontrollida,» lisas ta.

Seega kui inimesel on kõht täis ning oma mõne lisakilo pärast ta ei muretse, on märksa väiksem ka tema stressitase ja see-eest suurem võimekus olla rahulik ning mitte närvitseda.