Ravimifirmad teevad vähiravifondile üüratuid soodustusi

Vähiravifondis käib iga päev võitlus selle nimel, et saada ravimitele maailma parimaid hindu ning kasutada igat fondi annetatud eurot maksimaalselt efektiivselt, kirjutatakse «Kingitud elu» sotsiaalmeedia kontol.

Postitus on ajendatud täna Päevalehes ilmunud artiklist, kus ravimitootjate esindajad põhjendavad oma ulmeliselt kõrgeid hindu. «Aga hinnad ei ole ka päris laest võetud (ravimifirmade seletustes on oma loogika). Kui keegi on nõus maksma, siis küsitakse julgesti. Kuni konkurents asjad paika paneb: tuleb turule odavam ja parem ravim,» seisab vähiravifondi Facebooki kontol.

Kuigi vähiravifondi osakaal Eesti vähiravimiturust on juba umbes 5-10 protsenti (haigekassa ostis 2016. aastal vähiravimeid 25 miljoni euro eest, fond ostis tänavu umbes 1,5-2 miljoni euro eest), on fond siiski väga väike ostja. «Seetõttu napib meil jõudu hindades läbi rääkida. Sellele vaatama on rõõm tõdeda, et peaaegu kõik ravimitootjad on tulnud fondile hinnas mingil moel vastu, võttes ilmselt arvesse seda, et me sõltume annetustest,» seisab vähiravifondi postituses.

Vahel saab fond 20-30 protsenti soodustust, mõnikord kolm ravimikarpi kahe hinnaga, vahel toetavad ravimifirmad neid rahalise annetusega, kirjutab fond. Seni suurim ühekordne soodustus ühe inimese ravile ulatub peaaegu 90 000 euroni. «Nimelt saime 5-aastase Taurise ravimi (letihind umbes 180 000 eurot) 50-protsendilise alega!,» seisab postituses.

Ka ühe mehe melanoomiravi (letihinnaga 160 000 eurot) sai fond aastaid tagasi allahindlusega, mis vanas rahas küündinuks miljoni kroonini. Vahel piisab mõnest telefonikõnest või e-kirjast näiteks Viini, Londonisse, Zürichisse või New Yorki, et hoida kokku kümneid tuhandeid eurosid annetajate raha, kirjutatakse postituses.

«Fakt jääb ometi faktiks: isegi rikkad inimesed ei jaksa endale vähiravimeid osta, rääkimata siis mitte nii rikastest. Ning seda mitte ainult Eestis, vaid ka mujal maailmas. Aga elada tahavad kõik,» seisab postituse lõpus.