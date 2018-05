Toidud, mis tagavad lapse silmade tervise

Üha enam lapsi kimbutab müoopia ehk lühinägevus, mis on tingitud pidevast nutiseadmete vaatamisest, vahendab NDTV. Briti arstid peavad seisundi üheks põhjuseks vähest kokkupuudet loomuliku valgusega, mistõttu võib rohkem õues viibimine lapse nägemisega imesid teha.

Müoopia häirib kaugele nägemist. «Üks faktoreid on vähene päikesevalgus, sest koolilastel, kes palju õpivad ning lisaks nutiseadmeid kasutavad, on vähem aega väljas olla ning päikest ja värsket õhku saada,» nentis Londoni Moorfieldsi haigla silmaarst Annegret Dahlmann-Noor. Lapsevanematele on seepärast ka suureks väljakutseks saada laps nutiseadme ekraanist eemalde ja utsitada teda pigem väljas mängima.