Viga, mida eakad kaalulangetusel teevad

Rasva kaotamine tuleb kasuks südame tervisele, kirjutab Newsmax. Hästi toimivad luud ja lihased on aga hädavajalikud, et inimene püsiks ka vanemas eas liikuv ja suudaks iseseisvalt toime tulla, rääkis tervise- ja treeningteaduse professor Kristen Beavers USA Wake Foresti ülikoolist.

«Kõik räägivad, et tahavad kaalu kaotada, aga mida nad tegelikult mõtlevad - nad tahavad kaotada rasva,» rääkis ta ja lisas, et eriti vanematel inimestel on lihasmassi hoidmine oluline kaalulangetamise osa.

Selleks soovitab ta vastupidavustreeningut ehk teha lihastrenni. Hiljuti ajakirjas Obesity avaldatud uuringust selgus, et vastupidavustreening oli rasvunud eakate puhul kaalulangetusel ja lihasmassi säilitamisel efektiivsem kui kõndimine.

Treeningplaani koostades on oluline olla realistlik, sest muidu võib kaduda aasta alguses tekkinud motivatsioon juba veebruariks, lisas Beavers.