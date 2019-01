Kas jaanuaris kaine joone hoidmine ikka aitab tervist parandada?

Ekspertide sõnul on kasvõi kuuajasest alkoholipaastust kindlasti kasu, vahendab Fox. Kuna liigne alkoholitarbimine tekitab tervisehädasid (kõrge vererõhk ja kolesteroolitase, suurenenud kehakaal, probleemid unega jm), siis kuu ajaga võib mõni näitaja isegi paraneda. Küll aga muutub paastust saadud kasu mõttetuks, kui terve ülejäänud aasta alkoholiga jällegi liialdada.

«Suurim alkoholipaastust saadud kasu on arusaamine, milline on sinu suhe alkoholiga ning missugune võiks see olla edaspidi,» ütles USA alkoholikahjude vähendamise instituudi juht George F. Koob. Alkoholivaba jaanuari tulemused sõltuvad tema sõnul inimese senistest joomisharjumustest. Suuremat erinevust märkab kindlasti see, kes joob alkoholi mitmel õhtul nädalas ja mitu jooki korraga, mitte see, kes tõstab klaasikese vaid tähtpäevadel.

Kaalukaotusest parema uneni

Kui sagedane joomine järsult lõpetada, võib inimene eksperdi sõnul kogeda võõrutusnähte. Seepärast võib talle olla kergem ja jätkusuutlikum variant vähendada alkoholitarbimist esialgu päev-päevalt, näiteks viielt päevalt nädalas kolme või kaheni.

Kaine jaanuari esmane mõju avaldub ilmselt päevases kaloraažis, kuna kas või ühe joomaõhtu ära jätmise arvelt võib inimene kokku hoida mitusada kalorit. Kui on soov kaalu kaotada, siis on alkoholi ära jätmine selleks üks esmaseid viise. «Alkoholis on üsna palju kaloreid, kuid see ei tekita mingit täiskõhutunnet, vaid pigem soodustab nälga ja näksimist,» selgitas toitumisnõustaja Jessica Kording. See omakorda tipneb juba ebatervislike toiduvalikute tegemise ja pikemas perspektiivis kehakaalu tõusuga.

Kording lisas, et kaine joone hoidmine võib aidata pea selgena hoida, soodustada und ning paremat seedesüsteemi tööd. «See aitab tunda ennast energilise ja motiveerituna ning säilitada tervislikku elustiili,» sõnas ta. On ka ilmselge, et kui juba uni on kvaliteetsem ja enesetunne parem, on rohkem energiat näiteks trenniks või paraneb keskendumine tööülesannetele. Kõik see suurendab inimese produktiivsust.

Alkoholist hoidumisel on hea mõju ka immuunsüsteemile. Koob kirjeldas, et joobeseisund pärsib immuunsüsteemi tööd ning teeb organismi rohkem vastuvõtlikumaks haigustele. Ka võib krooniline joomine viia põletikuliste reaktsioonide tekkeni kogu kehas. Kuigi keegi pole otseselt kinnitanud, et alkoholi vältimine kaitseb kas või külmetushaiguse eest, siis kindlasti on haigustele vähem vastuvõtlik ikkagi aktiivne inimene, kes joob vähem ning magab hästi.

Analüüsi enesetunnet

Kui kaine jaanuar läbi saab, oleks hea sellest ka muutusi analüüsides kokkuvõte teha. Kui kaal on langenud, enesetunne paranenud, pohmell ei kimbuta ning rahakotis ei haiguta enam tühjus, on eksperiment ilmselt edukalt õnnestunud. Mistahes positiivsed muutused tervises ja igapäevaelus tasuks meelde jätta, et mõelda sellele ka järgmisel korral klaasi tõstes – võib-olla õnnestub siis piirduda väiksema alkoholikogusega. Hea on ka mõelda, millised võiksid olla edaspidised mõõdukad alkoholikogused, mille piiri ei tahaks enam ületada.