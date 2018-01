Kuuldeaparaatide libekeelsed müüjad püüavad inimesi lõksu

Terviseametisse ja tarbijakaitseametisse on jõudnud mitu kaebust, kus internetist kuuldeaparaadi tellinud inimene on jäänud hätta seadme kasutamisega. Terviseamet vaatas ühe kuuldeaparaadi koos pakendi ja kasutusjuhendiga üle ning leidis sellel hulga puudusi. Seepärast on alust arvata, et tegu võib olla nõuetele mittevastava meditsiiniseadmega.

Kuuldeaparaatide reklaamikampaania levis möödunud sügisel ja talvel ning selle kaudu juhiti potentsiaalsed ostjad veebilinkide kaudu kuuldeaparaadi tellimuslehele. Reklaam lubas suurt allahindlust, kuid teatas, et peagi saab sooduskampaania läbi. Kui reklaam soovitab ostuga kiirustada ja head pakkumist koheselt kasutada, viitab see sageli «imetootele».

Terviseamet leiab, et reklaami sõnastus on emotsionaalne ja kallutatud ning selles kasutatakse eksitavaid või valesid väiteid. Ka polnud reklaami juures ühtegi viidet, mis kinnitaks, kas ja kuidas aparaat tõesti kuulmise parandamisele kaasa aitab. Kõik need võtted survestavad ameti hinnangul inimesi aparaati ostma.

FOTO: Kuvatõmmis

Terviseameti hinnangul on tegu pahatahtliku kampaaniaga, mille eesmärk on inimeste lõksu meelitamine. Reklaamitavad kuuldeaparaadid ei leevenda abivajajate muresid ega probleeme ning reklaamivõtted ei ole kooskõlas heade tavade ja kommetega.

Sellest tulenevalt palub amet vältida kuuldeaparaadi ostmist järgmiste veebilinkide ning nendesarnaste linkide kaudu:

www.pureactivi.com/hearing112

www.pureactivi.com/hearing121

www.pureactivi.com/hearing211

http://yourofferpro.com/372/audisinmaxi112/

Infot kuuldeaparaadi vajalikkuse ja eriomaduste kohta peaks otsima pigem kvalifitseeritud spetsialistidelt. Nõuetele vastavate seadmete kohta leiab infot terviseameti meditsiiniseadmete ja abivahendite andmekogust.