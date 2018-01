Kiirabiarst: vingumürgitusest pääsemine on vaid minutite mäng

«Gaasiveesoojenditega seotud raskete tagajärgedega õnnetusi on viimasel kolmel aastal olnud päris palju. Oktoobris näiteks viidi Nõmmelt haiglasse kaks last ja kaks täiskasvanut, sest gaasiboileriga korteris oli vingugaasi kontsentratsioon õhus üle normi,» ütles päästeameti kommunikatsioonijuht Annika Koppel Pealinnale.

Koppel meenutas, et oktoobris said ühes Energia tänava korteris vingumürgituse mitu inimest. Gaasikatla kütmise tagajärjel hakkas halb aastasel poisil, 14-aastasel neiul ning 37-aastasel pereemal. Kõik vingumürgituse saanud kannatanud viidi haiglasse.

Tallinna Kiirabi peaarst Raul Adlas kinnitas samuti, et vingumürgitusi on esinenud just viimastel aastatel. Tema sõnul on tähtis kohe ära tabada, et tegu võib olla vingumürgitusega ning kannatanu omaksed või teised korteris viibivad inimesed peavad väga kiiresti tegutsema.

«Selle mürgituse tekitab gaasipõletis täiesti lõhnatu vingugaas CO, mida me ei haista mitte kuidagi – seepärast ongi inimestel raske taibata, mis on üldse juhtunud,» selgitas Adlas. Kui gaasipõletiga pesuruumis olles muutub laps uimaseks või tekib endal peavalu, tuleb viivitamatult ruumist lahkuda, avada aknad ning pesuruumi tuulutada.

Tallinna kiirabi peaarst Raul Adlas. | FOTO: Mihkel Maripuu

Väga tõsiselt tuleb arsti kinnitusel võtta sellest aastast kehtima hakanud nõuet, et ruumides, kus on gaasipõleti, peab olema vingugaasiandur. «See hakkab kõva lärmiga märku andma, enne kui keegi kokku vajub,» sõnas ta.

Paraku ei tabata Adlase sõnul ära seda momenti, mil enesetunne hakkab halvaks kiskuma. Kõige kurvemalt lõppenud juhtumid on tekkinud just seetõttu, et inimesed pole osanud reageerida. «Reageerida ongi raske, kuna vingugaasi ninaga ei tunne. Sellepärast ongi kõige parem elukaitsja see lärmi tegev andur,» kinnitas arst.

Puuduliku ventilatsiooniga ruumis tekkiv vingugaas tapab kiiresti. Kiirabi saab abi osutuda juhul, kui inimene on ohtlikust ruumist, kus mürgistus aset leidis kiiresti välja toodud.

«Vingugaas blokeerib veres ära hapniku juurdevoolu, mille tõttu saab peaaju kahjustada. On vaid loetud minutid, mille jooksul suudab peaaju hapnikuta vastu pidada,» hoiatas Adlas. Kannatanu tuleb pesuruumist kohe välja tuua ja panna ruumi, kus on aknad lahti tehtud ja hapnik pääseb ajule ligi. Kui abi hilineb, ei saa inimest kahjuks enam aidata.

