Millal vajab kopsupõletikuhaige haiglaravi?

Naine kirjutab, et kopsupõletik on tõsine haigus ja pere aastalõpp oli tõeliselt katsumusterikas, sest laps veetis kolm päeva tilgutite all. Nüüd taastub ta juba kodus.

Kopsupõletiku tunnusteks on palavik, köha, nõrkus, torkiv valu rinnus, mida on eriti tunda sissehingamisel ja köhimisel, tekib rögaeritus, kirjutatakse tervisenõustamise portaalis Kliinik. Röga võib olla mädane, mõnikord pruunikas, roostekarva. Ulatusliku põletiku korral kaasneb hingeldus ning võib esineda ka minestamist vererõhu languse tagajärjel. Torkiv valu rinnus annab märku kaasnevast kopsukelmepõletikust.

Haiglaravi vajavad kopsupõletiku raskemad vormid

Haiglaravi on vajalik raskete haigusvormide korral madala vererõhu, psüühikahäirete ja õhupuudusega haigetel ning juhtudel, kui suukaudne ravi ei ole võimalik (oksendamine), või sotsiaalsetel põhjustel (üksikud, eakad inimesed, kellel ei ole hooldajat). Väga oluline on alustada kopsupõletiku ravi õigeaegselt. Haige vajab ka kopsupõletiku soodsa kulu korral tööst vabastamist vähemalt 2–3 nädalaks. Tavaliselt haige terveneb. Ebaõige ravi tagajärjel võib haigus hakata korduma.

Ravi põhilisteks komponentideks on haiget säästev režiim (algul voodirahu, hiljem piiratud liikumise ja väljaskäimisega), põletikuvastased ja sümptomaatilised vahendid. Tänu tänapäeval olemasolevatele efektiivsetele antibiootikumidele ei vaja kerge ning keskmise raskusega kopsupõletiku põdejad hospitaliseerimist.

Sümptomaatilistest vahenditest on eriti tähtsad röga eritumist soodustavad vahendid: kuumad ravimteed, apteekide käsimüügis pakutavad rögavedeldajad, kuum soodapiim jt. Köha pärssivad ravimid on näidustatud vaid eriti piinava köha puhul. Väga kõrge palaviku (üle 39 °C) korral on soovitatav kasutada lühiajaliselt palavikualandajaid – aspiriini või paratsetamooli. Kui määratud antibiootikum mõjub haigustekitajale, langeb palavik juba teisel või kolmandal päeval. Kui aga seisund ei parane, tuleb perearsti informeerida, sest ravitaktika vajab muutmist.