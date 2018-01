Puust ja punaseks: mida tohib viia haiglas viibivale lähedasele, mida mitte?

«Palume patsiente külastada vaid tervena ja viirushaiguste tunnuste korral sellest kindlasti loobuda. Haigena lähedasi külastades seate niigi nõrga immuunsüsteemiga patsientide tervise ohtu,» nentis Põhja-Eesti Regionaalhaigla juhatuse liige, ülemarst dr Andrus Remmelgas.

Ka soovitab ta lähedaste külastamisest loobuda, kui koduste seas on viirushaiguste sümptomitega inimesi. Haiglakülastuse võiksid tühistada ka inimesed, kel on viirushaiguste sümptomid, aga kes peaksid tulema plaanilisele eriarsti vastuvõtule, uuringutele jm. Võimalusel võiks oma haiglas viibiva lähedasega kokku leppida, kas ta üldse soovib külastamist nagu ka tavapäraselt enne küllaminekut tehakse, või on parem suhelda mõnel muul moel.

Dr Remmelgas rõhutab, et gripi ja teiste viirushaiguste ennetamisel on olulisel kohal kätehügieen. Seepärast on hea haiglasse või osakonda sisenemisel käsi antiseptikumiga desinfitseerida. Antiseptikumi dosaatorid on kasutamiseks olemas mitmetes haiglates, samuti saab kasutada ühekordseid kaitsemaske.

«Kui rääkida sellest, mida patsiendile külla tulles kaasa võtta, peab silmas pidama, millise haigusega on tegemist, kas patsiendil oli hiljuti operatsioon vms. Toidu valik sõltub haigusest, aga toidukogused peavad olema väiksed. Kiiresti riknevaid toiduaineid tuleb hoida külmkapis,» selgitas Ida-Tallinna Keskhaigla infektsioonikontrolli osakonna juhataja dr Aino Rõõm. Ka pole tema sõnul vajalik tuua haigele lisatekke-patju ning kindlasti mitte alkohoolseid jooke.

Tavapäraselt kehtestavad haiglad ajutise külastuskeelu ajaks, mil Eestis möllab hoogsamalt gripp – seda on oodata ilmselt jaanuari-veebruari jooksul. Külastuskeelu eesmärk on vähendada nii patsientide kui ka haiglapersonali nakatumisohtu grippi või teistesse viirushaigustesse. Üldjuhul annavad haiglad oma kodulehel külastuskeelu kehtestamisest teada ning enne külastust ei teeks paha seda infot kontrollida.