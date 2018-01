Õde-nõustaja hakkab keemiaravi patsiente kõrvaltoimete eest hoiatama

Põhja-Eesti regionaalhaigla käivitas õde-nõustaja pilootprojekti, mis annab patsiendile võimaluse arutada läbi keemiaravi skeemiga kaasnevad kõrvaltoimed, kirjutab, kirjutab regionaalhaigla oma kodulehel.

Keemiaravi keskuse õendusjuhi Elina Reva sõnul on õde-nõustaja on sageli ka patsiendi murede ja hirmude leevendaja. «Kui ta tegeleb patsiendi informeerimise ja õpetamisega ravi eel, ajal ja järgselt, saab palatiõde keskenduda rohkem keemiaravi manustamisele ja teistele õendustoimingutele lähtuvalt patsiendi füüsilistest vajadustest ja raviplaanist,» selgitas ta.

Samas oskab patsient piisava eelinformatsiooni olemasolul juba ka ise täpsemini juurde küsida, tema koostöö palatiõe ja raviarstiga sujub paremini. «Samuti väheneb tema ärevus ja hirm tundmatuse ees,» nentis Reva.

Tavaliselt võivad keemiaravi kõrvaltoimed patsiendil väljenduda kahe nädala jooksul peale ravikuuri, tablettravi korral ka kogu raviperioodi jooksul. Kodus peab inimene keemiaravi kõrvaltoimetega ise hakkama saama. Need võivad väljenduda kellel tugevamini, kellel nõrgemalt, kuid päris ilma kõrvaltoimeteta ei pääse ükski keemiaravi saav patsient.

Esmaspäevast reedeni on haiglas igapäevaselt tööl üks õde, kelle ülesandeks on nii esmaste kui ka korduvate patsientide nõustamine. Nõustamine toimub sümptomipõhiselt. Õde ei tegele raviga, vaid annab nõu erinevate sümptomite leevendamise osas. Juhendab, kuidas toimida, kui kodus enesetunne halvenema hakkab.

Seda tööd on valitud tegema kogenud õde, kes on vähemalt viis aastat töötanud just onkoloogiliste patsientidega. Õde-nõustaja on saanud täiendavat koolitust, läbinud PERH-i keemiaravi ABC koolituse, samuti suhtlemiskoolituse.

Praegu on õde-nõustajate tööle rakendamine alles projekti staadiumis. «Plaanis on koolitada välja kaks õde, kes saavad ka üksteist vajadusel asendada,» lausus keskuse õendusjuht.

Loe pikemalt regionaalhaigla kodulehelt.