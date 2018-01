WHO: Gaza sektori haiglaid ähvardavad täielikud elektrikatkestused

Elektrikriisi tõttu on Gaza sektori haiglad jäänud kuni 20 tunnil ööpäevas sõltuvaks hädaolukordades kasutatavatest generaatoritest. Meditsiinipersonal on sunnitud hoidma kokku põhiliste toimingute, näiteks seadmete steriliseerimine ja diagnostika pealt. Haiglal on vaja igal kuul 500 00 liitrit kütust, et hädaabi. Rahastust jätkub vaid veebruari lõpuni, vahendab väljaanne The Guardian.

WHO Gaza kontori juhataja Mahmoud Daher ütles, et tervishoiusüsteem on kokkuvarisemise äärel. Intensiivravi osakondades on vähemalt 200 inimest, sealhulgas imikud ning ilma kiire rahastuseta satuvad nad eluohtlikku olukorda.

Hirm humanitaarkriisi ees süvenes peale USA presiendi Domand Trumpi säutse Twitteris, kus ta ähvardas Palestiina võimude toetamise katkestada, kui võimud rahuläbirääkimistega ei nõustu.

Keeruline haiglavarustuse steriliseerimine on viinud kõrgema infektsioonide arvuni ja voolukatkestused kahjustavad tundlikke meditsiiniseadmeid. Emade alatoitumus ja rohkem enneaegseid ja alakaalulisi lapsi on põhjustanud al- Shifa haigla vastsündinute osakonnas ohtlikku ülerahvastuse. Selle tagajärjel tuleb mahutada ühe lapse jaoks loodud inkubaatorisse mitu ning personaalil tuleb korraga jälgida kuni seitset kriitilises seisundis last.