Kuidas mõjub alkohol keha rakkudele?

Alkohol toodab kehas kahjulikku kemikaali, mis võib viia tüvirakkude DNA püsiva kahjustuseni ja suurendada vähitekke riski, vahendab Reuters.

Briti teadlased kasutasid hiirte peal kromosoomianalüüsi ja DNA sekveneerimist ehk järjendamist, et uurida alkoholi töötlemisel tekkiva etanaali mõju kehale.

Nad leidsid kinnitust, et alkohol soodustab seitsme eri tüüpi vähi, sealhulgas rinna- ja soolevähi arenemist. Samuti ilmnes, et keha püüab ennast alkoholi tehtud kahju eest kaitsta.

Uuringus anti hiirtele lahjendatud alkoholi ja analüüsiti selle mõju loomade DNA-le. Alkoholi töötlemisel kehas tekkinud etanaal kahjustas ja lõhkus DNAd vere tüvirakkudes ja muutis nendes rakkudes jäädavalt DNA järjestust.

Osa vähitüüpe tekib rakkude DNA kahjustuste tõttu. Mõni viga tekib küll juhuslikult, kuid uuringu autorite sõnul võib alkoholi joomine nende ilmnemise riski suurendada.

Uurijad vaatasid samuti, kuidas keha ennast alkoholikahjude eest kaitseb. Esimene kaitseliin on ensüümid aldehüüddehüdrogenaasid, mis lõhustavad etanaali atsetaatideks, mida keha saab energiaallikana kasutada.

Teine kaitsemehhanism on DNA reparatsioonisüsteem, mis enamasti parandab ja võtab tagasi DNA-le tehtud kahju. Kuid mõnikord, eriti Kagu-Aasias elavatel inimestel, need süsteemid ei tööta.

Seetõttu on uurijate sõnul oluline meeles pidada, et alkoholikahju puhastamise ja DNA parandamise süsteemid ei ole täiuslikud ning alkohol võib vähki põhjustada ka neil, kelle kaitsemehhanismid on terved.