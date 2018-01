Käe kaotanud naine proovis esimest kompimisvõimelist tehiskätt

Roomlane sai esimese kaasaskantava bioonilise käe, mis suudab eristada erinevate objektide kõvadust ja pehmust, vahendab BBC.

Kätt sai proovida Almerina Mascarello, kes kaotas oma vasaku käe peaaegu 25 aasta taguses õnnetuses.

2014. aastal tegi sama rahvusvaheline meeskond esimese tunnetusvõimelise bioonilise käe. Selle andurid ja seadmed, mille külge käsi oli kinnitatu olid aga liiga suured, et nendega liikuda. Nüüd on tehnika piisavalt väike, et mahtuda seljakotti. Arendusmeeskond koosnes inseneridest, neuroteadlastest, kirurgidest, elektroonika ja robootika spetsialistidest Itaaliast, Šveitsist ja Saksamaalt.

Proteesi andurid tuvastavad, kas katsutud objekt on pehme või kõva. Need sõnumid töödeldakse seljakotis olevas arvutis keelde, mida aju mõistab. Informatsioon edastatakse Almerina ajju läbi väikeste elektrootide, mis on siiratud naise käsivarre närvidesse. Testides sai Almerina ilma vaatamata aru, kas objekt, mida ta katsus oli pehme või kõva.

Naine rääkis BBCle, et protees tundub otsekui tõeline käsi, lõpuks on ta võimeline tegema asju, mis olid enne keerukad, nagu riietumine ja kingade jalga panemine. Almerina sai bioonilist kätt kanda kuus kuud, kuna tegemist oli vaid prototüübiga ja loodab, et saab ka täiustatud versiooni proovida.

Vaata BBC videost, kuidas Almerina bioonilist kätt kasutab.