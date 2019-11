Toidud, mis võivad külmetushaiguse sümptomid hullemaks teha

Rafineeritud süsivesikud. Siia alla kuuluvad makaronid, saiakesed ja muud nisujahust küpsetised. Needki lõhustuvad organismis suhkruteks ning tingivad veresuhkru kiire tõusu. Põhimõtteliselt on saiakeste ja pasta mõju organismile sama nagu kommi süües ehk pigem soodustab see organismis põletikku.

Alkohol. Alkoholil on samamoodi põletikku tekitav toime, aga see soodustab ka vedelikukaotust. Külmetushaigusega on vedelike tarbimisel aga määrav roll, kuna näiteks nohu puhul on oluline, et nina limaskestad oleksid niisked – nii on kergem nuusata ja nohust paraneda. Vedelikupuudus võib tekitada lisaks külmetusele ka lihas- ja peavalu. Kui oled haiguse tõttu juba vedelikupuuduses, võib alkohol ka kiiremini pähe hakata.