Soojamaareis paneb lapse tervisele põntsu

«Kohtades, kus liigub palju inimesi, on tõenäolisem, et keegi neist on nakatunud mõnda infektsioonhaigusesse ning nakkus antakse edasi ka teistele,» sõnas Zilmer. Ta lisas, et nakatumisoht on veelgi suurem just talviti, sest siis levivad rohkem viirushaigused. Haigusi täiesti vältida ei ole Zilmeri sõnul aga võimalik.

-Malaariariike võiks vältida

Küll aga on abi sellest, kui järgida elementaarseid hügieenireegleid. «Eriti tähtis roll on sagedasel ja hoolikal kätepesul. Kui on teada, et reisisihtkohas levivad rasked haigused, mille vastu on olemas vaktsiin, tuleks eelnevalt arstiga nõu pidada, milliste haiguste vastu end vaktsineerida,» rääkis nakkusarst.

Selleks soovitab ta käia reisimeditsiinilisel nõustamisel, kust saab täpsemat infot eri piirkondade nakkushaiguste ja muude terviseohtude kohta. Samuti saab arst anda soovitusi, milliseid ennetusmeetmeid ja hügieenireegleid reisil olles järgida ning milliseid ravimeid kaasa võtta. Nõustamisel soovitab nakkusarst käia vähemalt neli nädalat enne planeeritud reisi, et pärast vaktsineerimist jõuaks immuunsus reisi alguseks välja kujuneda.

Enamasti ollakse tavalisest reisimeditsiinist teadlikud ja inimesed küsivad ka ise reisivaktsiine, lausus perearst Karmen Joller. «Maalaariaohtlikesse riikidesse ei soovitaks mina väikeste lastega üldse reisida, sest see haigus kulgeb täiskasvanulgi raskelt, rääkimata siis veel lapsest,» sõnas ta.

-Beebid suuri elamusi ei saa

Perearst ei pea väikeste lastega väga kaugele reisimist vajalikuks, kui selleks pole just perekondlikku põhjust. «Kuni üheaastastel on tõesti vaja ainult koos vanematega olla ja ta ei saa reisist suuri elamusi,» ütles Joller.

Väikse lapsega reisides peab puhkus lähtuma lapsest. «Tõenäoliselt ei taha kolmeaastane terve päev muuseumite ja vaatamisväärsuste vahet käia. Tuleb jälgida, et lapsel oleks tore ja et ta saaks piisavalt puhata. Selleks võiks jätkata päevast magamist samal ajal, mil seda kodus tehti, ja pidada kinni tavapärastest magamaminekuaegadest,» rääkis Joller. Päevarutiin võiks tema hinnangul jätkuda ka reisil. Nii on kõige lihtsam vältida väsimusest tingitud haigestumist.

Kindlasti tuleks ennast varustada kõigi ravimitega, mida lapsel vaja võib minna. «Isegi kui lapsel on periooditi mingi haigus, tuleks vajalikud ravimid kaasa võtta,» lisas Joller. Lastega pere võiks kindlasti teha ka reisitõrkekindlustuse, sest kui laps haigestub ootamatult, tuleb tihtipeale reis ära jätta. Näiteks nohu võib põhjustab lapsele lennureisi ajal piinavat kõrvavalu, rääkis perearst.