Pildid: rongiõnnetuses mõlemad jalad kaotanud pisipoiss tatsab taas ringi

Indias Karnataka osariigis elava Mohammed Saleh'ga juhtus raudteed ületades ränk õnnetus, mil ta jäi jalgupidi rongi alla, kirjutab Daily Mail. Läheduses olevad inimesed nägid juhtunut, viisid poisi haiglasse ning tõid jääga täidetud kastis kaasa ka tema jäsemed. Uskumatul kombel suutsid arstid seitsmetunnise operatsiooniga poisi jalad taas kinnitada.

Arstide kinnitusel on sedavõrd edukas taasühendamine toimunud maailmas seni vaid 13 korral. Neljal juhul on olnud tegemist lastega ning väike Mohammed on neist kõige noorem. Pärast pikka aega kestnud kodust ravi kohtus poiss alles kaheksa kuud hiljem arstidega, kes suutsid tema kõndimisvõime päästa.

«Poiss lamas raudteel verelombis, tema alajäsemed olid otsast lõigatud ning ta tõid Payyanuri haiglasse tähelepanelikud kodanikud ja raudteepolitsei. Pärast esmaabi andmist asusime viivitamatult jäsemeid tagasi kinnitama. Kuna need toodi haiglasse termokastis ja rohke jää sees, oli operatsioon veel võimalik,» meenutas juhtumit ülemarst dr Prashant Marla.

M. Saleh suudab pärast operatsiooni edukalt kõndida. | FOTO: GoalPost Media / SWNS.com/GoalPost Media / SWNS.com

Arstidele polnud toona esialgu teada isegi poisi nimi ning ka tema Dubais töötavat isa polnud võimalik enne operatsiooni tabada. Seepärast avaldati info juhtunu kohta meedias ning lapse vanavanemad võtsid haiglaga ühendust. Dr Marla nentis, et tegu oli väga kriitilise situatsiooniga, mille käigus pidid arstid kiireid ja olulisi otsuseid langetama.

«Laps oli šokiseisundis ning võimetu isegi rääkima ja nutma. Suure verekaotuse tõttu oli ta väga kahvatu. Meie prioriteet oli ikkagi ta päästa ning säilitada lapsel kõndimisvõime, mistõttu otsustasime keeruka taasühendamise protsessi kasuks,» kirjeldas ta.

Operatsiooni viis läbi plastikakirurg dr Dinesh Kadam koos oma meeskonnaga. Poisi üks jalg sai õmblused ülalpool ja teine allpool põlve. Dr Marla lisas, et poisi taastumist jälgiti korrapäraselt. Tänaseks on tema luud-lihased täielikult kokku kasvanud ja elujõulised ning jäsemetes on taastunud ka sensoorne võimekus.

Mohammed elab täna koos vanavanematega, ent Dubais töötav isa külastab teda tihti.