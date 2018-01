15 kõige saastunumat puu- ja juurvilja poodides

Puu- ja juurviljade söömine on vajalik, olenemata, kuidas need kasvatatud on. Kõige rohkem taimekaitsemürke sisaldavad viljad soovitavad teadlased orgaaniliste vastu välja vahetada.

Arstid ja teadlased arvavad, et toidus sisalduvad taimekaitsemürgid on tervisele kahjulikud ning eelkõige peaks neid vältima väikesed lapsed. Kõik nimekirjas olevatest toitudest sisaldasid erinevaid pestitsiide ning nende kontsentratsioon oli suurem kui ülejäänud toitudes.

Peaaegu kõigist maasika, spinati, virsiku, nektariini, kirsi ja õuna näidistest leiti vähemalt üks taimekaitsemürk. Kõige saastatum maasikanäidis sisaldas 20 erinevat pestitsiidi.

15 kõige saastunumat

Maasikad Spinat Nektariin Õun Virsik Pirnid Kirsid Viinamarjad Seller Tomat Paprika Kartul Kurk Kirsstomatid Lehtsalat

Teadlased järjestasid ka puu- ja juurviljad, milles oli pestitsiidide kontsentratsioon madalaim.

15 kõige puhtamat

Mais Avokaado Ananass Kapsas Sibul Külmutatud rohelised herned Papaia Asparaagus Mango Baklažaan Mesimelon Kiivi Kantaluup Lillkapsas Greip

Keskkonna töörühm(Environmental Working Group) on mittetulunduslik Ameerika keskkonnaorganisatsioon, mis on spetsialiseerunud mürgise kemikaalide uurimisele ja teadustöö propageerimisele, põllumajandustoetustele ja vastutustundlikule ettevõtlusele.