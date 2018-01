Arst: HIV-positiivne laps ei nakata kaaslasi

Kas on võimalik, et mees ja naine elavad aastaid koos ning kuigi üks partneritest on HIV-positiivne, siis teine partner kohe ei nakatu?

Kui inimene teab oma HIV-nakkusest ja võtab korralikult antiretroviirusravimeid, mis hoiavad viiruse kontrolli all, siis ei ole ta teistele nakkusohtlik. Kui inimene ei tea oma HIV-nakkusest või ei võta regulaarselt ravimeid, võib ta oma viiruse üle kanda ka teistele inimestele.

HIV-nakkus levib vere ja kehavedelikega: sperma, vaginaalne ja rektaalne sekreet, rinnapiim. Nakatumise aeg ja kiirus sõltub paljudest faktoritest: viiruse hulgast, ülekande teest, immuunsusest jne. Seega, inimesed võivad tõesti mõnda aega koos olla, enne kui HIV-nakkus edasi kandub.

Kui pikk on HIV peiteaeg?

Varajane HIV-sündroom tekib kaks kuni kuus nädalat pärast nakatumist

Mitu korda tehakse praegu Eestis rasedatele HIV-teste ja miks just sel raseduse perioodil?

HIV-teste tehakse kaks korda, raseduse diagnoosimise järel esimesel trimestril ja raseduse kolmandal trimestril.

Kui ema on HIV-positiivne, siis mida tuleb teha, et laps ei nakatuks?

HIV-positiivsed rasedad peavad võtma antiretroviirusravimeid, et kaitsta vastsündinut nakatumise eest.

Kui ema pole oma nakatumisest teadlik, siis kas on võimalik lapse nakatumist pärast sünnitust ära hoida?

Kui ema ei ole oma nakatumisest teadlik, siis ei saa ju ka vastsündinut kaitsta. Kui ema midagi ei tea, siis ei ole ta käinud korralikult günekoloogi ja nakkusarsti juures. Kõige keerulisem olukord on siis, kui rase nakatub enne sünnitust või vahetult pärast sünnitust.

Milliste tervisehädade või -ohtudega tuleb vanematel HIV-positiivsete laste puhul arvestada? Kas neil on suurem oht haigestuda nakkus- või viirushaigustesse?

Lapsed peavad võtma antiretroviirusravimeid, et HI-viirus oleks kontrolli all ega hävitaks immuunsüsteemi. Sellisel juhul ei erine nad tervise poolest tervetest lastest. HIV-positiivsed lapsed võivad teha kõike, mida teevad teised lapsed.

Kui Martin peaks lasteaeda minema, tekib teistel lapsevanematel kindlasti küsimus, kui suur on oht, et nende lapsed võiksid saada nakkuse.

Martin võib rahulikult käia lasteaias, kuna ta võtab ravimeid, käib korralikult kontrollis ja tal on HI-viirus alla määratava piiri. Seega ei ole ta kellelegi ohtlik, ei nakata kedagi ja võib lasteaias teha samu asju, mida kõik teevad.

Olete juba enam kui kümme aastat ravinud HIV-positiivseid lapsi. Kui hea on nende tervis nüüd, teismeeas?

Regulaarselt antiretroviirusravimeid võtvate laste tervis ei erine teiste laste omast.