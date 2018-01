Tervisenõu: kas smuutikuur ikka on tervisele ohutu?

Vastab toitumisnõustaja Külli Holsting.

Kindlasti on aasta alguses ahvatlus proovida mõnd kiirdieeti või -puhastust, mis toob küll kiire tulemuse, kuid võib kulgeda tagasilöökidega. Mida suurema «ehmatuse» oma organismile valmistame näiteks nälgides, juues ainult vedelikku või jälgides lühiajaliselt väga madala kaloraažiga menüüd, seda suurem on tavaliselt ka tagasilöök. Kaal võib küll langeda, aga hiljem tagasi hiilida ja esialgset ületada.

Satume jojoefekti: märkame kaalu lisandumist ja alustame range dieediga, siis katkeb kannatus ja naaseme eelnevasse elurütmi. Kuna ainevahetus on mõjutatav, siis valmistub ta järjest nobedamini koguma tagavarasid, et olla valmis järgmiseks rangeks dieediks.

Parem on mõelda oma toitumise ja tervise eest hoolitsemisse kui elustiili, mida järgime pikemat aega, ilma et see põhjustaks väga rangeid piiranguid ja lubaks meil ka toidust rõõmu tunda. Halvim mõte on söögikordade vahejätmine, mis ainult suurendab isu ja näksimist. Ka rangelt energiat piiravad dieedid jätavad organismi toitainepuudusesse, mis tekitab väsimuse, peavalud, kahvatu jume jms.

Kiire kaalulangus võib tuua kaasa ka ootamatuid probleeme, kuna organismi toksiline koormus tõuseb. Meie rasvkude talletab lisaks üleliigsele energiale ka toksiinid, mida me väljutada saamise hetkel ei suutnud. Kui nüüd kaal kiiresti langeb, eralduvad ka toksiinid ja peame neid hakkama uuesti ümber töötlema, andes suure koormuse maksale. Enne kaalulangetamist võib teha ka maksapuhastust, mis tähendab koormuse vähendamist ja vajalike toitainetega varustamist.

Puhastus ei ole kindlasti nälgimine, vaid maksasõbraliku menüü jälgimine, toetus taimeteedega ja püüdlemine üldise harmoonia poole. Enne detox'i-kuuri tuleks end ette valmistada, muuta toitumisharjumusi järk-järgult, siis teha puhastuskuur ning anda kehale aega sellest pikkamööda välja tulla. Kui söön täna ainult ülitöödeldud (küpsetatud, frititud, suitsutatud jm) (kiir)toitu, teen suitsu ja napsutan, aga homme hakkan jooma ainult rohelisi smuutisid või mahlu, siis võib asi lausa halvasti lõppeda.

Parem oleks sammhaaval oma toitumisharjumused üle vaadata, suurendada taimse toidu (eriti köögiviljade) tarbimist, süüa vähem liha ja piimatooteid ning asendada need kaunviljadega, vähendada kohvijoomist ja miks mitte asendada seegi smuutidega.

Super- ehk väetoidud on nn toitainetihedamad ja annavad rikkalikumalt vitamiine ja mineraalaineid. Pähklid, seemned ja vetikad on head valguallikad ja neid on lihtne lisada smuutidele, salatitele, suppidele. Kui pikem pidutsemisperiood annab tunda, pakub toitaineterikas smuuti kergema enesetunde, vähem energiat kulub seedimisele, maksale annevad toetust vitamiinid, mineraalained ning fütotoitained.

Puhastumise juurde kuulub ka liikumine värskes õhus, saun, massaaž, tervendavad teraapiad ja palju positiivseid mõtteid. Meie emotsionaalne seisund, eriti negatiivsele häälestatus, mõjutab organismi samuti kurnavalt. Krooniline stress aga võib iseenesest olla kaalutõusu põhjuseks. Seega võiks puhastust plaanida vabadel päevadel, mil koormus on väiksem, planeerida nendeks päevadeks kergem toiduvalik koos smuutidega ja ainult meeldivaid elamusi pakkuv tegevus.