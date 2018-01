Unusta kofeiin: proovi neid teadusel põhinevaid nippe, mis peletavad väsimuse

Energiapuuduse puhul ei pea kohe kofeiinidoosi järele haarama, vaid lahenduse võib pakkuda sind ümbritsev keskkond või selle vahetamine. Portaal Business Insider pakub välja mõned teadusuuringutel põhinevad kofeiinivabad ergutajad.

Hoia pilk ekraanidest eemal

Pikalt ühte punkti, näiteks arvutiekraanile vaatamine, võib silmi koormata ning teeb nende lahti hoidmise raskemaks. Saad silmade väsimust leevendada, kui kasutad LCD ekraani, pilgutad tihti, parandad oma istumise asendit ja vaatad iga 20 minuti tagant ekraanilt eemale.

Söö tervislik vahepala

Madal veresuhkur võib uimaseks ja loiuks teha. Toidukordadel on sarnane mõju, sest seedimine võtab energiat. Süües väikseid suupisteid, mis sisaldavad teatud toitained, võid endale aga erksust juurde anda. Üks uuring leidis, et kõrge kiudainesialdusega hommikusöök andis kõige rohkem energiat. Kõrgekvaliteediline valk, näiteks munadest, on samuti oluline. Head võimalused on veel avokaadovõileib, maapähklivõi ja seller või porgandid ja hummus. Spinatis, ubades ja läätsedes on palju rauda, mille puudusel tihti väsimus tekib. Raual aitab imenduda vitamiin-C.

Joo vett

Vedelikupuudus on tõeline energiaröövel. See võib põhjustada väsimust, südamepekslemist, meeltesegadust ja isegi teadvusekaotust. Lisaks liigeste määrimisele ja jääkainete väljutamisele, kasutab vereringe vett toitainete eksportimiseks üle keha, ka ajju.

Tantsi või tee kiire jalutuskäik

Sörk või kiire trepijooks on suurepärane väsimusepeletaja. Liikumine paneb ka endorfiinid ehk heaolu hormoonid voolama, need aitavad stressi ja väsimust leevendada ja suurendavad õnnetunnet. Tantsides aga oma lemmikmuusika järgi saad osa ka muusika energiat tõstvast toimest.

Hinga sügavalt

Sügavad hingetõmbed kannavad keha erinevatesse osadesse rohkem hapnikku. See võib energiataset suurendada, aga ka vähendab stressi ja ärevustunnet. See omakorda ergutab immuunsussüsteemi ja hoiab sind tervena.

Kuula muusikat

Oma lemmiklaulu kuulamine vabastab ajus mitmeid heaolu kemikaale ja tõstab tuju. Külmavärinaid tekitavalt hea muusika ujutab aju üle dopamiiniga, mis on tuntud rahulolu ja premeerimisega seotud kemikaal ajus.

Näri nätsu

Suu töös hoidmine paistab ka meeli erksana hoidvat. Mõned uuringud on näidanud, et närimiskumm võib olla päevase väsimuse peletaja, sest närimine suurendab vereringet ja aktiveerib teatud aju osasid. On samuti leitud, et nätsu närimine aitab eksamitel keskenduda, vähendada ärevust ja aidata loetut meelde jätta.

Vaata armsaid loomavideosid

2015. aastal tehtud uuringus küsitleti 7000 loomavideode entusiasti, kes väitsid, et internetist armsate loomade vaatamine tõstis nende tuju, energiataset ja vähendas negatiivseid tundeid.

Kui kõik muu ei toimi, tukasta