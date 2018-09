Liiga soolane toit koormab enne aju, kui läheb vererõhu kallale

Uus uuring leidis, et hiirtel, kellele anti kõrge soolasisaldusega toidu, vähenes verevool ajju. Aju veresooned said kannatada ja kognitiivne võimekus langes, vahendab Los Angeles Times .

Weill Cornell Medicine´i uurijad New Yorkis tahtsid teada, kuidas on seotud see, mida sööme, sellega, kui hästi meie aju töötab ning millist rolli mängib selles kõiges immuunsussüsteem. Uurijad pakuvad välja, et krooniline soolarikas dieet mõjub esmalt kitsastele aju veresoontele ning alles hiljem vererõhule. Ülesoolatud soolestik saadab sõnumeid, mis panevad aluse aju võimekuse vähenemisele.