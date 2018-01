Trumpi juuksekasvu soodustavat ravimit seostatakse inetute kõrvalnähtudega

Finasteriid on üsna laialdaselt kasutatav ravimite toimeaine, enim tuntud ongi see meestüüpi juuksekao ravis, aga ka eesnäärme healoomulise suurenemise peatamises ja ravik, kirjutab Daily Mail. Nii nagu sisuliselt igal ravimil, on sellelgi teatud võimalikud kõrvaltoimed, mis on kinnitatud ravimifirma poolt. Küll leidub aga lisaks uuringuid, mille on läbi viinud muud osapooled.

Näiteks möödunud aastal avaldati Lääne-Ontario ülikooli teadlaste poolt tehtud uuring, mis kinnitas esimese teadusliku tõendina paljude meedikute kartusi, et toimeaine võib tekitada psüühikahäireid ning sellega on seotud ka suurenenud risk suitsiidimõteteks.

Samal nädalal avaldati järgmine uuring Northwesterni ülikooli Feinbergi meditsiinikoolis. Sellest selgus, et 11 900 patsiendist, kes tarbisid Propecia nimelist ravimit (toimeaine finestariid) jäid lõpuks impotentseks 167 meest ning see terviserike ei kadunud neil ka 3,5 aastat pärast ravimi võtmise lõpetamist.

Finasteriid oligi algselt mõeldud meeste urineerimisprobleemide raviks, alles hiljem avastati kliiniliste uuringute käigus selle ootamatu mõju juuksekasvu stimuleerimisele. Samas on tablettide toime tõestatud 90 protsendi ulatuses efektiivsena, mistõttu kasutab seda igapäevaselt miljoneid inimesi.

Mullu veebruaris avaldas Trumpi arst Harold Bornstein, et president tarbib ravimit väikses koguses ning samuti manustab seda arst ise. Ta märkis, et ravim võimaldab Trumpil vältida juuksekaotust ning arst ise saab rõõmustada õlgadeni ulatuvate lokkide üle.

Meediasse on lekkinud ka info, et presidendi PSA tase on võrdlemisi madal. PSA on eesnäärmekoes toodetav valk, mille määramist kasutatakse eesnäärmevähi riski avastamiseks. PSA tase tõuseb meestel vanusega ning kõrgenenud tasemega mehi hoitakse tähelepanu all.