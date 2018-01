Perearst Iris Koort: ohatis on märk nõrgenenud immuunsusest

Kui korra on nakatutud, jääb herpeseviirus kogu eluks organismi ning seda välja ravida pole kahjuks võimalik, rääkis perearst Iris Koort. Mõnikord jääb esimene haigestumine viimaseks, on aga tema sõnul on ka neid, kellel herpeselööve huulele (või ka mujale) kipub üsna sageli tekkima.