Riskifaktorid, mis tekitavad ebameeldivaid veenilaiendeid

Sageli nimetatakse veenilaienditeks ka teleangiektaasiaid ehk ämblikuvõrku meenutavaid laienenud nahasiseseid sinakaid kapillaarseid võrgustikke (diameeter alla 1 mm) ning retikulaarseid subdermaalseid laienenud veene, mille diameeter (1–3 mm) on küll võrdne normaalsete nähtavate nahaaluste veenidega, kuid soon on looklev-kobruline ning sinakam. Need kõik avalduvad peamiselt jalgadel.